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В Улан-Удэ чествовали волонтёров, помогающих в борьбе с коронавирусом

В Улан-Удэ чествовали волонтёров, помогающих в борьбе с коронавирусом
Общество,  Фото:пресс-служба молодёжного центра РБ
Они награждены благодарственными письмами и приятными подарками

29 мая в Улан-Удэ чествовали 60 волонтёров, которые на протяжении двух месяцев помогали бороться с распространением коронавирусной инфекции. В ресурсном центре добровольчества «ДоброДом» все ребята были награждены благодарственными письмами и приятными подарками. Также свою благодарность выразили и районным волонтёрским штабам по видеосвязи.

По всей республике за все время работы волонтёрскими штабами было оказана помощь 18 712 людям. Добровольцы покупали продукты и лекарства на деньги заявителя. Были сформированы бесплатные продуктовые наборы для матерей-одиночек, многодетных семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Доставка осуществлялась к дому заявителя, а передача производилась бесконтактным способом.

Всего по республике в доставке необходимых лекарств и продуктов нуждающимся принимают участие 950 волонтёров: 863 – в районах республики и 87 – в Улан-Удэ. Также добровольцами в Бурятии оказывается и иная помощь: колка дров, подвоз воды, уборка дворовых территорий в частных домах.

Как сообщает молодёжный центр РБ, волонтёрский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции был запущен 27 марта на базе ресурсного центра добровольчества «ДоброДом». Задачами штаба стали организация помощи пожилым людям, маломобильным гражданам, матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавируса.
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