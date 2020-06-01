Неофициальное голосование в соцсети устроило правительство Бурятии
В паблике правительства Бурятии жителям предложили выбрать народный символ республики. «Мы часто слышим о государственной символике – флаг, герб, гимн. Но есть и символы неофициальные, «народные» – они прочно связаны с образом региона. 28 мая мы запустили опрос на тему «Народный символ Бурятии», - говорится в сообщении.
Среди вариантов были байкальская нерпа, буузы, театр оперы и балета, Бурятский театр драмы, багульник, облепиха, голова Ленина, скульптура «Мать Бурятия», скала «Каменная черепаха» на Байкале. Также можно было указать свой вариант в комментариях.
В результате голосования вариант «Байкальская нерпа» набрал наибольшее количество голосов – 93 голоса, на втором месте – скульптура «Мать Бурятия» (69), на третьем – буузы (68).
Минимальное количество набрал ответ «облепиха».
Всего в опросе принимали участие 350 человек, голосование было неофициальным.
Жители Бурятии выбрали народный символ республики
Общество, Фото:
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