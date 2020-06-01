Незнакомец ограбил читинца

Возбуждено уголовное дело



В полицию Читы поступило сообщение о том, что неизвестный украл пакет, в котором находились документы, банковская карта, сотовый телефон и носимые вещи. Выяснилось, у 56-летнего читинца завязался разговор с незнакомым молодым человеком. Во время общения заявитель положил пакет возле себя. В этот момент незнакомец схватил его и сбежал. Мужчина обратился в полицию.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств 30-летний читинец.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю

