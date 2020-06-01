В первый день лета в Бурятии дождливо

По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 июня по республике ночью по юго-западу, днём местами кратковременный дождь, грозы.Ветер ночью юго-западный 4-9, днем с переходом на северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10 тепла, местами до -2 мороза, днём +18,+23, местами +10,+15.

В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 9-14 м/с. Температура ночью +7,+9, днём +18,+20.

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