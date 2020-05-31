В Мухоршибирском районе школьники в преддверии каникул повторили правила дорожной безопасности
Ребята нарисовали рисунки по ПДД. Темой творческих работ они выбрали вопросы безопасности юных велосипедистов, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Школьники отразили в своих рисунках знание правил, которым должен следовать водитель велотранспорта. Они вспомнили, где разрешено и запрещено кататься на велосипеде, призвали использовать защитную экипировку, которая убережет при падении, и носить фликеры.
«К вождению велосипедом необходимо относиться ответственно и не допускать дорожных происшествий с участием водителей велотранспорта», - резюмировали участники.
Школьники в Бурятии нарисовали рисунки по ПДД
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