В Улан-Удэ дети устроили сюрприз для учительницы в её подъезде

Четвероклассники необычно поздравили свою первую и любимую учительницу
Ученики 4 «а» класса в Улан-Удэ устроили яркий сюрприз для своей учительницы. В её рождения они украсили подъезд шариками и праздничными плакатами. Фотографии появились в паблике «Аноним 03» в Instagram.
«Дарья Михайловна, мы вас любим!» - такой праздничный коллаж сделали дети своими руками.
Родители оставили записку для соседей учительницы.
«Уважаемые соседи! В вашем замечательном подъезде живёт наша любимая первая учительница. Сегодня у неё день рождения. В сложившейся ситуации с коронавирусом мы не можем поздравить её лично, а электронный вариант не интересен. Поэтому наши детки придумали всё это. Просим понять нас и если что-то не так, то простить. 4 «А» класс», - говорится в обращении родителей.
Пользователей восхитил поступок младшеклассников. Они пишут в комментариях: «Здорово придумали, как приятно будет учительнице», «Умочки детки и их родители», «Как классно», «Ребятишки умницы! Родителям тоже в креативности и искренности не откажешь! Очень душевно...»
Отметилась в комментариях и сама учительницу, которую поздравили столь необычным образом. Она назвала своих учеников и их родителей «замечательными».
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