В Улан-Удэ дети устроили сюрприз для учительницы в её подъезде









Ученики 4 «а» класса в Улан-Удэ устроили яркий сюрприз для своей учительницы. В её рождения они украсили подъезд шариками и праздничными плакатами. Фотографии появились в паблике «Аноним 03» в Instagram.«Дарья Михайловна, мы вас любим!» - такой праздничный коллаж сделали дети своими руками.Родители оставили записку для соседей учительницы.«Уважаемые соседи! В вашем замечательном подъезде живёт наша любимая первая учительница. Сегодня у неё день рождения. В сложившейся ситуации с коронавирусом мы не можем поздравить её лично, а электронный вариант не интересен. Поэтому наши детки придумали всё это. Просим понять нас и если что-то не так, то простить. 4 «А» класс», - говорится в обращении родителей.Пользователей восхитил поступок младшеклассников. Они пишут в комментариях: «Здорово придумали, как приятно будет учительнице», «Умочки детки и их родители», «Как классно», «Ребятишки умницы! Родителям тоже в креативности и искренности не откажешь! Очень душевно...»Отметилась в комментариях и сама учительницу, которую поздравили столь необычным образом. Она назвала своих учеников и их родителей «замечательными».