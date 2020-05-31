Илья Варламов попросил Билла Гейтса о канализации в центре Улан-Удэ

«Там люди до сих пор ходят в туалет на улицу», - поделился блогер
Известный блогер-урбанист Илья Варламов упомянул Улан-Удэ в своём «письме» к Биллу Гейтсу. Шуточное послание к основателю Microsoft Варламов опубликовал в своём Telegram-канале в связи с появившейся в Сети новой теорией заговора. Пользователи по всему миру обсуждают нелепую теорию о том, что якобы Билл Гейтс создал коронавирус. Поводом к обвинению стало старое видео на YouTube, в котором миллиардер говорит, что человечество ждут новые угрозы, совершенно отличающиеся от всех тех, что были ранее.
«Дорогой Билл Гейтс, меня зовут Илья Варламов, и я пишу тебе из далёкой России. Недавно я узнал, что ты придумал злой вирус, который распространяешь через вышки сотовой связи 5G. Пока весь мир дремал, русские тебя раскусили. Я посмотрел несколько роликов и убедился, что не зря недолюбливал тебя с самого детства! Ты ужасный человек! К сожалению, в России у тебя могут быть проблемы! Возможно, ты не знаешь, но если отъехать от крупного города, нет не то что вышек 5G – нет даже туалетов нормальных. Устойчивая сотовая связь с быстрым интернетом есть только в крупных городах, а на севере в некоторых регионах до сих пор нет интернета вообще, только через спутник. Да, народ на севере Якутии, чтобы скачать сериальчик, отправляет гонца с флешкой на большую землю», - написал Илья Варламов
Он попросил Билла Гейтса о хорошем и быстром интернете. А бонусом в шуточном послании стало упоминание Улан-Удэ и Читы, где в центральных частях до сих пор нет водопровода.
- Дорогой Билл Гейтс, раз уж ты решил всех нас облучить, чтобы навязать свою вакцину, не мог бы ты скорее сделать хороший и быстрый интернет? Ну и бонусом было бы неплохо провести водопровод и канализацию в жилые дома Улан-Удэ и Читы, там в центре города люди до сих пор ходят в туалет на улицу. Я многого не прошу, просто чтобы люди перед чипированием в тёплый туалет могли сходить, - поделился Варламов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Илья Варламов посетил Улан-Удэ в конце марта. В столице Бурятии он побывал впервые, решив проверить, так ли здесь всё печально, как ему рассказывали. Сразу после визита блогер поделился, что Улан-Удэ оказался не так плох, как он ожидал. Позже Варламов опубликовал два поста – один о том, что ему в городе понравилось, второй – о минусах в благоустройстве.
Илья Варламов попросил Билла Гейтса о канализации в центре Улан-Удэ
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