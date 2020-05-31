В Бурятии отбирают абитуриентов в учебные заведения МЧС России

При поступлении в том числе учитывается физическая подготовка



Главное управление МЧС России по Бурятии ежегодно проводит профессиональный отбор абитуриентов для поступления на очную форму обучения в качестве курсантов на бюджетные места в учебные заведения МЧС России. Поступить можно в Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России (город Железногорск Красноярского края); Академию ГПС МЧС России (Москва); Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России (Санкт-Петербург).



На очную форму обучения в учебные заведения МЧС принимаются граждане России не моложе 17-ти и не старше 30 лет на год поступления, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование.



При поступлении учитывается физическая подготовка, состояние здоровья и результаты конкурсных вступительных испытаний.



