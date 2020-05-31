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Тургруппы в Бурятии просят регистрироваться онлайн

Тургруппы в Бурятии просят регистрироваться онлайн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристские группы обязаны проинформировать службы МЧС за 10 дней до начала путешествия

Зарегистрировать турмаршрут можно онлайн, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Подать заявку на регистрацию туристской группы и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через единый сервис. МЧС России разработало специальную форму онлайн-заявки, которая активна на официальных сайтах территориальных органов ведомства и доступна на всех устройствах.

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д.

В ходе обработки заявки сотрудники МЧС России в обязательном порядке ознакомят туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы. При этом зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.

Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду. Телефон пожарно-спасательной службы «101».
туристы
 
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