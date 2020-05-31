В Бурятии для юных пешеходов записали видеоуроки

В Северобайкальске сотрудники ГИБДД и местный телеканал «Айроннет – ИНФО» записали для школьников видеоуроки по правилам дорожной безопасности



Работа была сделана специально перед началом школьных каникул.



Темой первого занятия стали вопросы безопасности юных велосипедистов: именно летом на улицах и во дворах увеличивается число любителей велосипедной езды. Просмотрев видеоролик, дети узнали, как правильно и безопасно кататься на велосипеде, где разрешены велопрогулки (в зависимости от возраста ребёнка) и как обезопасить себя с помощью защитной экипировки.



После трансляции в эфире телеканала видеоурок был направлен в районное управление образования для дальнейшего распространения среди школ. Уже на следующий день родители поделились фотографиями, как их дети повторяют правила дорожной безопасности с помощью видеоурока.



Цикл тематических занятий будет продолжен. В ближайшее время выйдут выпуски, посвящённые вопросам безопасности юных пешеходов и пассажиров, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Автоинспекторы и представители телеканала убеждены, что небольшие видеоролики помогут детям запомнить и закрепить основы безопасного поведения на дороге.

