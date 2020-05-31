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В Бурятии для юных пешеходов записали видеоуроки

В Бурятии для юных пешеходов записали видеоуроки
Общество, 
В Северобайкальске сотрудники ГИБДД и местный телеканал «Айроннет – ИНФО» записали для школьников видеоуроки по правилам дорожной безопасности

Работа была сделана специально перед началом школьных каникул.

Темой первого занятия стали вопросы безопасности юных велосипедистов: именно летом на улицах и во дворах увеличивается число любителей велосипедной езды. Просмотрев видеоролик, дети узнали, как правильно и безопасно кататься на велосипеде, где разрешены велопрогулки (в зависимости от возраста ребёнка) и как обезопасить себя с помощью защитной экипировки.

После трансляции в эфире телеканала видеоурок был направлен в районное управление образования для дальнейшего распространения среди школ. Уже на следующий день родители поделились фотографиями, как их дети повторяют правила дорожной безопасности с помощью видеоурока.

Цикл тематических занятий будет продолжен. В ближайшее время выйдут выпуски, посвящённые вопросам безопасности юных пешеходов и пассажиров, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Автоинспекторы и представители телеканала убеждены, что небольшие видеоролики помогут детям запомнить и закрепить основы безопасного поведения на дороге.
ГИБДД школьники
 
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