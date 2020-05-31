В Северобайкальске сотрудники ГИБДД и местный телеканал «Айроннет – ИНФО» записали для школьников видеоуроки по правилам дорожной безопасности
Работа была сделана специально перед началом школьных каникул.
Темой первого занятия стали вопросы безопасности юных велосипедистов: именно летом на улицах и во дворах увеличивается число любителей велосипедной езды. Просмотрев видеоролик, дети узнали, как правильно и безопасно кататься на велосипеде, где разрешены велопрогулки (в зависимости от возраста ребёнка) и как обезопасить себя с помощью защитной экипировки.
После трансляции в эфире телеканала видеоурок был направлен в районное управление образования для дальнейшего распространения среди школ. Уже на следующий день родители поделились фотографиями, как их дети повторяют правила дорожной безопасности с помощью видеоурока.
Цикл тематических занятий будет продолжен. В ближайшее время выйдут выпуски, посвящённые вопросам безопасности юных пешеходов и пассажиров, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы и представители телеканала убеждены, что небольшие видеоролики помогут детям запомнить и закрепить основы безопасного поведения на дороге.
В Бурятии для юных пешеходов записали видеоуроки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 31.05.2020
В Северобайкальске сотрудники ГИБДД и местный телеканал «Айроннет – ИНФО» записали для школьников видеоуроки по правилам дорожной безопасности
Общество, 31.05.2020
В Улан-Удэ воздух прогреется до +22
На тушении работало 47 человек
Услуги будут предоставляться при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер
На сегодня содержание одного человека в условиях обсерватора оценивается от 2305 до 2800 рублей в сутки
Он намеренно сделал сплошную рубку деревьев вместо положенной выборочной - с целью увеличения зарплаты
Всего проведено 10,3 млн. тестов
Последний случай произошёл 25 мая
Елена Тыжинова покинула должность в связи с выходом на пенсию
В клипе показаны природные красоты края, субурганы, дацан. Видео
Умерла 71-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
«Следование всем рекомендациям поможет исключить риск инфицирования во время сдачи экзаменов», - отметили в Роспотребнадзоре
Алексей Цыденов поздравил жителей с 97-летим образования республики. Видео
На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России
В честь праздника организованы онлайн-выставки, концерты и поздравления