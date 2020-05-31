В Улан-Удэ воздух прогреется до +22
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 31 мая, в Бурятии преимущественно без осадков, утром местами туман, днём по юго-западу кратковременный дождь, грозы. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный ночью слабый, 6-11 м/с, при грозах порывистый.
Температура воздуха днём +19,+24, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер днём западный 6-11 м/с. Температура ночью была +1,+3 тепла, в пригороде до 0,-2, заморозки, днём +20,+22.
В последний день весны в Бурятии возможны грозы
Общество, Фото:
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