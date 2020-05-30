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На севере Бурятии потушили лесной пожар

На севере Бурятии потушили лесной пожар
Общество, 
На тушении работало 47 человек

За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Баунтовском районе. Площадь, пройденная огнём, составляет 115 га. На тушении работало 47 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Лесной пожар ликвидирован.

Кроме того, на территории Муйского и Баунтовского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 6 термоточек. Они находятся в труднодоступной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности при сборе дикоросов. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщайть на горячую линию лесной охраны 20-44-44, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 
лесной пожар
 
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