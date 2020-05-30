В Бурятии с 1 июня возобновляется работа МФЦ по предварительной записи

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Услуги будут предоставляться при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер



С 1 июня возобновляется работа многофункциональных центров по предварительной записи.



Решением республиканского оперативного штаба с 1 июня 2020 года возобновляется предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти республики и госучреждений региона, в том числе МФЦ, по предварительной записи - за исключением госучреждений культуры и спорта. Услуги будут предоставляться при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических, профилактических мер.



- При этом для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции жителям Бурятии рекомендовано обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде, - добавили в штабе.



Также с 1 июня исполнительные органы власти и органы местного самоуправления начнут проводить личный приём граждан по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, если нет возможности подачи документов через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений.



С 1 июня возобновляется государственная регистрация актов гражданского состояния по предварительной записи - при обеспечении эпидемиологической безопасности. Регистрацию заключения брака будут проводить при условии присутствия приглашённых не более 4 человек и обеспечения социального дистанцирования.



В помещениях предоставления услуг, в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах сохраняется масочный режим.

