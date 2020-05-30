Услуги будут предоставляться при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер
С 1 июня возобновляется работа многофункциональных центров по предварительной записи.
Решением республиканского оперативного штаба с 1 июня 2020 года возобновляется предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти республики и госучреждений региона, в том числе МФЦ, по предварительной записи - за исключением госучреждений культуры и спорта. Услуги будут предоставляться при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических, профилактических мер.
- При этом для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции жителям Бурятии рекомендовано обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде, - добавили в штабе.
Также с 1 июня исполнительные органы власти и органы местного самоуправления начнут проводить личный приём граждан по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, если нет возможности подачи документов через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений.
С 1 июня возобновляется государственная регистрация актов гражданского состояния по предварительной записи - при обеспечении эпидемиологической безопасности. Регистрацию заключения брака будут проводить при условии присутствия приглашённых не более 4 человек и обеспечения социального дистанцирования.
В помещениях предоставления услуг, в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах сохраняется масочный режим.
В Бурятии с 1 июня возобновляется работа МФЦ по предварительной записи
Общество, Фото:
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