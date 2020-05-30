На сегодня содержание одного человека в условиях обсерватора оценивается от 2305 до 2800 рублей в сутки
На совещании республиканского оперативного штаба в пятницу, 29 мая, обсудили соблюдение режима пребывания в обсерваторах. В оперштаб поступают сигналы о нарушениях режима изоляции, правил пребывания в учреждениях.
За самовольный уход из обсерваторов в отношении постояльцев составляются протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьёй 6.3 КоАП РФ. Их ждёт штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
Также решением штаба за несиполнение правил нахождения в обсерваторе постояльцам будут выписываться счета за все дни нахождения в учреждении. На сегодня содержание одного человека в условиях обсерватора оценивается от 2305 до 2800 рублей в сутки.
Период нахождения в обсерваторе составляет 14 календарных дней с момента поступления.
Постояльцы обязаны:
- не выходить за пределы своей палаты, а также за пределы территории обсерватора, исключить общение с лицами из других палат, с родственниками и иными лицами;
- соблюдать распорядок дня обсерватора, а также соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту и порядок в палатах;
- неукоснительно выполнять процедуры, назначенные медицинскими работниками;
- осуществлять приём пищи непосредственно в своей палате согласно принятому в обсерваторе распорядку дня; не разрешается принимать продукты питания от родственников;
- исключить употребление алкогольной и иной спиртосодержащей продукции, курение, употребление наркотических веществ.
При появлении респираторных и иных симптомов (кашель, насморк, боли в горле, лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, тошнота, рвота, дискомфорт в грудной клетке) необходимо сразу информировать медработника.
На сегодня в девяти обсерваторах республики находится 302 человека, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Бурятии нарушители в обсерваторах будут сами оплачивать проживание
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На сегодня содержание одного человека в условиях обсерватора оценивается от 2305 до 2800 рублей в сутки
Он намеренно сделал сплошную рубку деревьев вместо положенной выборочной - с целью увеличения зарплаты
Всего проведено 10,3 млн. тестов
Последний случай произошёл 25 мая
Елена Тыжинова покинула должность в связи с выходом на пенсию
В клипе показаны природные красоты края, субурганы, дацан. Видео
Умерла 71-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
«Следование всем рекомендациям поможет исключить риск инфицирования во время сдачи экзаменов», - отметили в Роспотребнадзоре
Алексей Цыденов поздравил жителей с 97-летим образования республики. Видео
На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России
В честь праздника организованы онлайн-выставки, концерты и поздравления
«Дуган будет работать ежедневно, весь год», - сообщили в дацане
За сутки выявили 29 новых больных COVID-19
Розничная продажа алкоголя не допускается в дни проведения «Последнего звонка», Дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний
В Улан-Удэ днём до +16 градусов