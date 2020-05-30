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В Бурятии нарушители в обсерваторах будут сами оплачивать проживание

В Бурятии нарушители в обсерваторах будут сами оплачивать проживание
Общество,  Фото:pixabay.com
На сегодня содержание одного человека в условиях обсерватора оценивается от 2305 до 2800 рублей в сутки

На совещании республиканского оперативного штаба в пятницу, 29 мая, обсудили соблюдение режима пребывания в обсерваторах. В оперштаб поступают сигналы о нарушениях режима изоляции, правил пребывания в учреждениях.

За самовольный уход из обсерваторов в отношении постояльцев составляются протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьёй 6.3 КоАП РФ. Их ждёт штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Также решением штаба за несиполнение правил нахождения в обсерваторе постояльцам будут выписываться счета за все дни нахождения в учреждении. На сегодня содержание одного человека в условиях обсерватора оценивается от 2305 до 2800 рублей в сутки.

Период нахождения в обсерваторе составляет 14 календарных дней с момента поступления.

Постояльцы обязаны:

- не выходить за пределы своей палаты, а также за пределы территории обсерватора, исключить общение с лицами из других палат, с родственниками и иными лицами;

- соблюдать распорядок дня обсерватора, а также соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту и порядок в палатах;

- неукоснительно выполнять процедуры, назначенные медицинскими работниками;

- осуществлять приём пищи непосредственно в своей палате согласно принятому в обсерваторе распорядку дня; не разрешается принимать продукты питания от родственников;

- исключить употребление алкогольной и иной спиртосодержащей продукции, курение, употребление наркотических веществ.

При появлении респираторных и иных симптомов (кашель, насморк, боли в горле, лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, тошнота, рвота, дискомфорт в грудной клетке) необходимо сразу информировать медработника.

На сегодня в девяти обсерваторах республики находится 302 человека, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
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