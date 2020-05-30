В Бурятии нарушители в обсерваторах будут сами оплачивать проживание

На сегодня содержание одного человека в условиях обсерватора оценивается от 2305 до 2800 рублей в сутки



На совещании республиканского оперативного штаба в пятницу, 29 мая, обсудили соблюдение режима пребывания в обсерваторах. В оперштаб поступают сигналы о нарушениях режима изоляции, правил пребывания в учреждениях.



За самовольный уход из обсерваторов в отношении постояльцев составляются протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьёй 6.3 КоАП РФ. Их ждёт штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.



Также решением штаба за несиполнение правил нахождения в обсерваторе постояльцам будут выписываться счета за все дни нахождения в учреждении. На сегодня содержание одного человека в условиях обсерватора оценивается от 2305 до 2800 рублей в сутки.



Период нахождения в обсерваторе составляет 14 календарных дней с момента поступления.



Постояльцы обязаны:



- не выходить за пределы своей палаты, а также за пределы территории обсерватора, исключить общение с лицами из других палат, с родственниками и иными лицами;



- соблюдать распорядок дня обсерватора, а также соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту и порядок в палатах;



- неукоснительно выполнять процедуры, назначенные медицинскими работниками;



- осуществлять приём пищи непосредственно в своей палате согласно принятому в обсерваторе распорядку дня; не разрешается принимать продукты питания от родственников;



- исключить употребление алкогольной и иной спиртосодержащей продукции, курение, употребление наркотических веществ.



При появлении респираторных и иных симптомов (кашель, насморк, боли в горле, лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, тошнота, рвота, дискомфорт в грудной клетке) необходимо сразу информировать медработника.



На сегодня в девяти обсерваторах республики находится 302 человека, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

