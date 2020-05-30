В России за сутки выявлено 8 952 заболевших коронавирусом

Всего проведено 10,3 млн. тестов



На 30 мая в России зарегистрировано 396 575 случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки выявлено 8 952 заболевших. Выздоровело 167 469 человек, умерло 4 555 человек.



Проведено 10,3 млн. тестов.



На 30 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1095 подтверждённых случаев наличия коронавирусной инфекции, из них 148 - дети. Всего выздоровели 513 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.



В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 1750 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за сутки выявлено 90 новых больных COVID-19. Госпитализированы 1409 человек, из них 141 из обсерваторов и 706 вахтовиков. Выздоровело всего 318 человек, в том числе за последние сутки 13 человек. Всего в регионе скончались 11 пациентов с коронавирусом.



В Бурятии на утро 30 мая зарегистрировано 1467 случаев заражения COVID-2019, из них в Улан-Удэ – 810.



Накануне было 1438 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили 29 новых больных.



За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 794 человека, в том числе 53 пациента за минувшие сутки. Умерло 10 человек



В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 506 больных, на амбулаторном лечении находятся 157 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

