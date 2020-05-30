На гимн Джидинского района Бурятии сняли красочный клип

В клипе показаны природные красоты края, субурганы, дацан. Видео
В Бурятии сняли клип на гимн Джидинского района. Музыкальный ролик получился красочным и позитивным. На видео сняты природные красоты края, субурганы, дацан и дома сельчан. Артисты, исполняющие песню на бурятском языке, предстают здесь в национальных костюмах.
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2019 года на внеочередной сессии Джидинского райсовета был утверждён гимн муниципального образования «Джидинский район». Им стала песня на слова Матвея Чойбонова и музыку Юрия Ирдынеева «Зэдын соло».
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