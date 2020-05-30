 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Мая

29 Мая

Популярное

На гимн Джидинского района Бурятии сняли красочный клип

На гимн Джидинского района Бурятии сняли красочный клип
Общество, 
В клипе показаны природные красоты края, субурганы, дацан. Видео

В Бурятии сняли клип на гимн Джидинского района. Музыкальный ролик получился красочным и позитивным. На видео сняты природные красоты края, субурганы, дацан и дома сельчан. Артисты, исполняющие песню на бурятском языке, предстают здесь в национальных костюмах.

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2019 года на внеочередной сессии Джидинского райсовета был утверждён гимн муниципального образования «Джидинский район». Им стала песня на слова Матвея Чойбонова и музыку Юрия Ирдынеева «Зэдын соло».

Клип сняла медиа-группа ARCHI FILMS. 

 

гимн клип
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии освободился пост замминистра экономики
В Бурятии освободился пост замминистра экономики
Общество, 30.05.2020
Елена Тыжинова покинула должность в связи с выходом на пенсию
На гимн Джидинского района Бурятии сняли красочный клип
На гимн Джидинского района Бурятии сняли красочный клип
Общество, 30.05.2020
В клипе показаны природные красоты края, субурганы, дацан. Видео
В Забайкалье скончался 19-й пациент с коронавирусом
В Забайкалье скончался 19-й пациент с коронавирусом
Общество, 30.05.2020
Умерла 71-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
В Бурятии разработали рекомендации по проведению ЕГЭ
В Бурятии разработали рекомендации по проведению ЕГЭ
Общество, 30.05.2020
«Следование всем рекомендациям поможет исключить риск инфицирования во время сдачи экзаменов», - отметили в Роспотребнадзоре

Глава Бурятии: «Мы всё сможем решить»
Глава Бурятии: «Мы всё сможем решить»
Общество, 30.05.2020
Алексей Цыденов поздравил жителей с 97-летим образования республики. Видео

Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Общество, 30.05.2020
На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России
В Бурятии отмечают 97-летие образования республики
В Бурятии отмечают 97-летие образования республики
Общество, 30.05.2020
В честь праздника организованы онлайн-выставки, концерты и поздравления
В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы
В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы
Общество, 30.05.2020
«Дуган будет работать ежедневно, весь год», - сообщили в дацане
В Бурятии 1467 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 1467 случаев заражения коронавирусом
Общество, 30.05.2020
За сутки выявили 29 новых больных COVID-19
1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
Общество, 30.05.2020
Розничная продажа алкоголя не допускается в дни проведения «Последнего звонка», Дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний
В Бурятии по-прежнему холодно
В Бурятии по-прежнему холодно
Общество, 30.05.2020
В Улан-Удэ днём до +16 градусов
Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Общество, 29.05.2020
В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков
8 июня в Чите отключат радио и телевидение
8 июня в Чите отключат радио и телевидение
Общество, 29.05.2020
Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^