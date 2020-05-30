В Бурятии разработали рекомендации по проведению ЕГЭ

«Следование всем рекомендациям поможет исключить риск инфицирования во время сдачи экзаменов», - отметили в Роспотребнадзоре
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев пояснил, какие меры безопасности должны быть предприняты в период подготовки и проведения экзаменов и итоговой аттестации.
Уже с 29 июня начинаются пробные экзамены, а в июле непосредственно сдача самого ЕГЭ. «В целях обеспечения безопасности выпускников и преподавателей нами разработаны рекомендации для образовательных организаций по подготовке и проведению экзаменов и итоговой аттестации в условиях сохранения рисков распространения COVID-2019», - отметил Сергей Ханхареев.
Рекомендации следующие:
- обязательную дезинфекцию мест проведения и подготовки к ЕГЭ и экзаменов;
- при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии;
- обеспечить все условия для соблюдения правил гигиены (наличие антисептиков на входе, мыла в туалете и т.д.), а также обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;
- опрос (анкетирование) родителей не ранее, чем за 3 дня до подготовки к ЕГЭ и экзаменов, с целью уточнения состояния здоровья детей и проживающих с ними лиц, возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшихся из зарубежных стран или других субъектов РФ;
- предусмотреть обследование персонала общеобразовательных организаций на новую коронавирусную инфекцию, задействованных в проведении подготовки к ЕГЭ и экзаменов, с получением результатов не ранее, чем за 3 дня до их проведения;
- сотрудникам образовательных организаций, присутствующих на подготовке к ЕГЭ и экзаменах, в нерабочее время соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания);
- закрепить за каждым классом учебное помещение, исключить общение обучающихся из разных классов во время перерывов;
- в местах проведения подготовки к ЕГЭ и экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 м, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку);
- исключить проведение массовых мероприятий с участием детей, родителей и педагогов;
- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и их родителей (законных представителей).
- Это самые основные рекомендации. Следование всем рекомендациям поможет и учителям, и выпускникам исключить риск инфицирования во время сдачи государственных экзаменов, - заключили в управлении.
В Бурятии разработали рекомендации по проведению ЕГЭ
Общество, Фото:
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