В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы

«Дуган будет работать ежедневно, весь год», - сообщили в дацане
Напомним, в Бурятии создадут статую великого йогина - Соодой ламы.
По инициативе спонсора началось возведение 160-сантиметровой статуи перерожденца Нагарджуны. «На территории нашего дацана стоит один дуган, очень давно названный дуганом Соодой ламы, но до сих пор пустовавший. Теперь пришло время его открыть», - добавляли ранее в дацане.
- Дуган и статуя будут обладать особой силой благословения, исцеления. После открытия, освящения каждый верующий сможет встретиться, поклониться статуе, и это будет равносильно личной встрече с перерожденцем Нагарджуны. Будет отдельное Его помещение, свой алтарь, есть специальная молитва и мантра. Каждый сможет вознести молитвы, прочитать перед ним его мантру, заказать молебен, загадать желание и получить его благословение. Дуган будет работать ежедневно, весь год, - рассказывают сейчас в Курумканском дацане.
Главный спонсор купил материал для изготовления статуи и большую часть стройматериалов для ремонта дугана. И строительный материал из города уже привезён.
- Строители завершили демонтажные работы. Покупаем пиломатериал. Бригада из пяти человек приступает к бетонным работам, заливке фундамента, армированию и т.д. Приглашаем всех верующих, земляков, людей доброй воли принять участие в этом благом деле – ремонте дугана Соодой Ламы и отделочных работах, - сообщают здесь.
Пожертвования можно внести в кассу дацана или перечислить на карту Сбербанка с обязательной пометкой «Дуган Соодой ламы». Номер телефона, привязанный к карте, можно посмотреть в официальных группах дацана в социальных сетях.