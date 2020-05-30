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В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы

В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы
Общество, 
«Дуган будет работать ежедневно, весь год», - сообщили в дацане 

Сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы в Курумканском дацане, отделочные работы в нём продолжается.

Напомним, в Бурятии создадут статую великого йогина - Соодой ламы.

По инициативе спонсора началось возведение 160-сантиметровой статуи перерожденца Нагарджуны. «На территории нашего дацана стоит один дуган, очень давно названный дуганом Соодой ламы, но до сих пор пустовавший. Теперь пришло время его открыть», - добавляли ранее в дацане. 

- Дуган и статуя будут обладать особой силой благословения, исцеления. После открытия, освящения каждый верующий сможет встретиться, поклониться статуе, и это будет равносильно личной встрече с перерожденцем Нагарджуны. Будет отдельное Его помещение, свой алтарь, есть специальная молитва и мантра. Каждый сможет вознести молитвы, прочитать перед ним его мантру, заказать молебен, загадать желание и получить его благословение. Дуган будет работать ежедневно, весь год, - рассказывают сейчас в Курумканском дацане.

Главный спонсор купил материал для изготовления статуи и большую часть стройматериалов для ремонта дугана. И строительный материал из города уже привезён.

- Строители завершили демонтажные работы. Покупаем пиломатериал. Бригада из пяти человек приступает к бетонным работам, заливке фундамента, армированию и т.д. Приглашаем всех верующих, земляков, людей доброй воли принять участие в этом благом деле – ремонте дугана Соодой Ламы и отделочных работах, - сообщают здесь.

Пожертвования можно внести в кассу дацана или перечислить на карту Сбербанка с обязательной пометкой «Дуган Соодой ламы». Номер телефона, привязанный к карте, можно посмотреть в официальных группах дацана в социальных сетях.


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