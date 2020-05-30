1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь

Розничная продажа алкоголя не допускается в дни проведения «Последнего звонка», Сурхарбана, Дня защиты детей, Дня города (района) и Дня знаний
1 июня, в День защиты детей, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
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- Напомним, согласно закону РБ, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения «Последнего звонка», Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания, - отметили в городской администрации.
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Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют:
- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации;
- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации.
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Розничная продажа алкоголя не допускается в дни проведения «Последнего звонка», Дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний
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