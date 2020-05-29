В Бурятии озвучили сроки навигации

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Владельцам маломерных судов напомнили, что в случае несоблюдения правил безопасности на воде их могут оштрафовать



С открытием навигационного периода и в целях недопущения происшествий на воде инспекторы ГИМС проводят профилактическую работу с населением. За прошедшие сутки в Бурятии организовано два выхода на патрулирование и рейды.



- В ходе профилактического мероприятия осуществлён мониторинг обстановки на акваториях республики. Также владельцам маломерных судов напомнили, что в случае несоблюдения правил безопасности на водных объектах они рискуют быть подвергнутыми административному наказанию в виде штрафа, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Специалисты предупреждают судоводителей о необходимости соблюдения правил плавания.



Сроки навигации для плавания на маломерных судах в республике следующие:



- в бассейне реки Селенга – с 25 апреля по 20 октября 2020 года;

- в бассейне реки Верхняя Ангара – с 15 мая по 20 октября 2020 года;

- в бассейне реки Баргузин – с 5 мая по 20 октября 2020 года;

- в бассейне реки Витим – с 1 мая по 20 октября 2020 года;

- в бассейне реки Чикой – с 5 мая по 20 октября 2020 года;

- на озере Байкал – с 5 июня по 10 ноября 2020 года;

- на озере Гусиное – с 20 мая по 20 октября 2020 года;

- на озере Большое Еравное – с 20 мая по 20 октября 2020 года;

- на озере Малое Еравное – с 20 мая по 20 октября 2020 года.



Родителям необходимо уделять особое внимание детям.



«Уже начались летние каникулы, а вскоре и открытие купального сезона. Ни в коем случае не оставляйте детей вблизи водоёмов. Берегите себя и своих близких!», - добавили в ведомстве.



