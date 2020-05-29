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В Бурятии озвучили сроки навигации

В Бурятии озвучили сроки навигации
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Владельцам маломерных судов напомнили, что в случае несоблюдения правил безопасности на воде их могут оштрафовать

С открытием навигационного периода и в целях недопущения происшествий на воде инспекторы ГИМС проводят профилактическую работу с населением. За прошедшие сутки в Бурятии организовано два выхода на патрулирование и рейды.

- В ходе профилактического мероприятия осуществлён мониторинг обстановки на акваториях республики. Также владельцам маломерных судов напомнили, что в случае несоблюдения правил безопасности на водных объектах они рискуют быть подвергнутыми административному наказанию в виде штрафа, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Специалисты предупреждают судоводителей о необходимости соблюдения правил плавания.

Сроки навигации для плавания на маломерных судах в республике следующие:

- в бассейне реки Селенга – с 25 апреля по 20 октября 2020 года;
- в бассейне реки Верхняя Ангара – с 15 мая по 20 октября 2020 года;
- в бассейне реки Баргузин – с 5 мая по 20 октября 2020 года;
- в бассейне реки Витим – с 1 мая по 20 октября 2020 года;
- в бассейне реки Чикой – с 5 мая по 20 октября 2020 года;
- на озере Байкал – с 5 июня по 10 ноября 2020 года;
- на озере Гусиное – с 20 мая по 20 октября 2020 года;
- на озере Большое Еравное – с 20 мая по 20 октября 2020 года;
- на озере Малое Еравное – с 20 мая по 20 октября 2020 года.

Родителям необходимо уделять особое внимание детям.

«Уже начались летние каникулы, а вскоре и открытие купального сезона. Ни в коем случае не оставляйте детей вблизи водоёмов. Берегите себя и своих близких!», - добавили в ведомстве.

река навигация
 
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