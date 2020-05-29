Сейчас строго запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности
В Улан-Удэ продолжают действовать ограничения по въезду, пребыванию граждан и проведению работ в городских лесах. По данным на 26 мая, сотрудники управления МВД составили 50 протоколов по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», сообщили в пресс-службе мэрии.
В ГУ МЧС России по Бурятии передано 40 протоколов. По 34-м постановлениям назначены административные штрафы на 137 тысяч рублей. ⠀
- Отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по Бурятии составлен 24 административный протокол по ч. 2. ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим». Общая сумма штрафов составила 48 тысяч рублей, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
С 7 апреля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввёл на территории города особый противопожарный режим. В период его действия строго запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. ⠀
За нарушение требований особого противопожарного режима штраф на граждан составит до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей. ⠀
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При обнаружении возгорания жителей просят сообщать по номеру 112.
На нарушителей в лесах Улан-Удэ составили 50 протоколов⠀
Общество, Фото:
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