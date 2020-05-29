Театр Бестужева в Улан-Удэ досрочно завершил сезон

29 мая Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева досрочно завершает 91-й театральный сезон
С 30 мая коллектив уходит в ежегодный отпуск, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
События последних месяцев, связанные с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране, не позволили коллективу провести традиционное закрытие сезона и выпустить вторую весеннюю премьеру «Калека с острова Инишмаан».
Трагичным событием начала сезона стала смерть директора театра Петра Степанова, который ушёл из жизни 15 сентябряпосле продолжительной болезни. Приказом министерства культуры Бурятии на должность директора Русского драматического театра назначена Наталья Светозарова. 2 октября она возглавила театр и была представлена бестужевцам.
Несмотря на то, что нынешний сезон выдался коротким, театр показал четыре премьеры, побывал на двух фестивалях и гастролях в Новокузнецке.
В августе бестужевцы празднично открыли театральные кассы и устроили традиционный праздник для горожан на площади перед театром. В сентябре приняли участие в фестивале «На крыльях будущего» со спектаклем «Вдох-выдох» в Чите и в I фестивале театров Дальнего Востока со спектаклем «Ричард III» в Хабаровске. В декабре отметили свой день рождения ежегодной «Ночью в театре».
Открылся 91-й театральный сезон обновлённой версией спектакля «Сказка странствий» в постановке Сергея Левицкого и Игоря Григурко по киносценарию Александры Митты, Юлия Дунского и Валерия Фрида. Спектакль стал настоящим испытанием для актеров – им за короткие сроки пришлось перевоплотиться в артистов цирка, мимов, клоунов, выучить сложные хореографические номера и на профессиональном уровне выполнять акробатические трюки.
Осенью театр показал премьеру на Малой сцене – «Фото topless» режиссера Елены Ненашевой по пьесе современного российского драматурга Натальи Блок. А в ноябре – почти кино в семи главах на основе рассказа Евгения Замятина «Наводнение». История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. Также зрителям в 91-м сезоне были представлены премьеры: «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена в постановке Владимира Коломака, которая радовала юных зрителей все новогодние праздники, и «Онегин». Спектакль Ивана Комарова в жанре «русская хандра» по мотивам романа Александра Пушкина бестужевцы успели показать в марте практически перед объявленным режимом самоизоляции.
Гастрольное путешествие ограничилось Новокузнецком, где театр Бестужева в октябре показал спектакли в рамках региональной программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России «Большие гастроли». И в ноябре принял на своей сцене Новокузнецкий драматический театр.
Приятным событием стало попадание спектакля «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина в лонг-лист главной театральной премии «Золотая маска-2020». А также то, что Анастасия Турушева стала «Лидером культуры-2019».
Труппа театра пополнилась новыми артистами – Татьяной Ланец, которая приехала в Улан-Удэ из Хабаровска, и Романом Гавриловым. Однако коллектив попрощался с актерской четой – Светланой и Владимиром Переваловыми, которые приняли решение завершить творческую карьеру и переехать в другой город.
Некоторые планы пока остались не реализованными в связи с распространением коронавирусной инфекции. Традиционная весенняя лаборатория для детей и подростков, которая проходит при поддержке Министерства культуры и Правительства Бурятии, «Территория РОСТа. Год пятый» перенесена на новый сезон. Поездка в Новосибирск на VI Межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» состоится ровно через год – в мае 2021. Туда театр должен был отправиться со спектаклем «Наводнение». Но постановка Сергея Левицкого вошла в онлайн-программу XXVII Псковского Пушкинского театрального фестиваля.
Одной из финальных точек 91-го театрального сезона должна была стать премьера «Калека с острова Инишмаан» по пьесе Мартина Макдонаха в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Антона Коваленко. Сейчас театр планирует перенести ее на осень. Также на неопределенный срок перенесены «Большие гастроли» театра в Киров.
С 30 мая Государственный русский драматический театр уходит в отпуск и приступит к работе в июле, тогда же и начнет подготовку к новому театральному сезону.
Театр Бестужева в Улан-Удэ досрочно завершил сезон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина накопил большой долг по алиментам
29 мая Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева досрочно завершает 91-й театральный сезон
Выздоровело более 150 тысяч человек
В Баргузинском районе прошла акция «Сквер Победы»
В соцсетях внезапно разгорелось обсуждение вопроса об официальном названии улан-удэнского аэропорта
Обычно на этот ритуал собирается много прихожан
Не исключено, что археологи обнаружат ещё и останки мамонтов и шерстистых носорогов
Действующее помещение не отвечает современным требованиям
Реплику самолёта По-2 глава Бурятии показал лётчик-испытатель Тагиб Толбоев
«Одна вылазка из дома решила нашу судьбу», - высказался больной
Исполнят песню представители национально-культурных автономий, а также преподаватели и студенты
С 25 по 28 мая в Бичурском районе проводился межведомственный профилактический рейд
Доброволец Никита Машанов в интервью «Байкал-Daily» рассказал о работе волонтёров, о том, как ему угрожали заявлением и как неизвестные люди подходят со словами благодарности
В Иркутской области скончался 11-й пациент с COVID-19
В Иволгинском дацане уже приостановили недавно начавшуюся акцию по посадке деревьев