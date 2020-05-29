 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Мая

28 Мая

Популярное

Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов

Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития РФ
В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков

На Дальний Восток прибыла очередная крупная партия защитной амуниции для медицинских работников. Поступило 58 тысяч защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19. Ещё столько же комбинезонов доставят в регион в начале июня.

Партии средств индивидуальной защиты распределяются по регионам ДФО в соответствии с оперативными данными о потребностях медицинских учреждений. С учетом майской и предстоящей июньской поставки в Бурятию передаются 21,4 тысяч комбинезонов, в Республику Саха (Якутия) – 27,8 тыс. шт., в Забайкальский край – 6,5 тыс. шт., в Камчатский край – 9,4 тыс. шт., в Приморье – 4,1 тыс. шт., в Хабаровский край – 19,6 тыс. шт., в Амурскую область – 6,7 тыс. шт., в Еврейскую автономную область – 7,4 тыс. шт., в Сахалинскую область – 12,3 тыс. шт., в Чукотский автономный округ – 1,3 тыс. шт.

Поставки выполняются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) в рамках программы помощи Дальнему Востоку, реализуемой по поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии минвостокразвития России.

- Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счёт внебюджетных средств благодаря активной позиции ряда компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального правительства», – отметил Юрий Трутнев.

В финансировании закупок по программе помощи регионам совместно с ФРДВ участвуют более двух десятков организаций. Всего закуплено 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток. Кроме того, оказана прямая финансовая помощь Бурятии, Забайкалью, Камчатке, Магаданской и Еврейской автономной области – выделены средства для приобретения необходимого оборудования для региональных больниц. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития РФ.
Дальневосточный федеральный округ Бурятия коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Общество, 29.05.2020
В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков
8 июня в Чите отключат радио и телевидение
8 июня в Чите отключат радио и телевидение
Общество, 29.05.2020
Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи
В Улан-Удэ День защиты детей отметят акциями и онлайн-челленджами
В Улан-Удэ День защиты детей отметят акциями и онлайн-челленджами
Общество, 29.05.2020
Праздник детства в этом году можно провести не выходя из дома
Глава Иркутской области заявил о локализации вспышки COVID-19 в Усть-Куте
Глава Иркутской области заявил о локализации вспышки COVID-19 в Усть-Куте
Общество, 29.05.2020
По его словам, медики полностью контролируют ситуацию
В России поменяли формат проведения крупных спортивных мероприятий
В России поменяли формат проведения крупных спортивных мероприятий
Общество, 29.05.2020
Многие соревнования будут проведены осенью или перенесены на 2021 год
В Бурятии создаётся центр опережающей профподготовки
В Бурятии создаётся центр опережающей профподготовки
Общество, 29.05.2020
Он откроет свои двери в ноябре этого года
Иркутянин победил во всероссийском турнире по русским шашкам
Иркутянин победил во всероссийском турнире по русским шашкам
Общество, 29.05.2020
В онлайн-соревнованиях приняли участие 84 шашиста
В Забайкалье проведут турниры по восточным единоборствам
В Забайкалье проведут турниры по восточным единоборствам
Общество, 29.05.2020
Соревнования пройдут в дистанционном режиме
Заканчивается конкурс на лучшее фото с флагом Бурятии
Заканчивается конкурс на лучшее фото с флагом Бурятии
Общество, 29.05.2020
Победитель получит вкусный подарок
В Иркутске торжества в честь Дня города перенесли на август
В Иркутске торжества в честь Дня города перенесли на август
Общество, 29.05.2020
6 июня празднование проведут в онлайн формате
В Чите закрыли торговые точки без отдельного входа из-за коронавируса
В Чите закрыли торговые точки без отдельного входа из-за коронавируса
Общество, 29.05.2020
Также запрещена работа непродовольственных магазинов после 18:00 и в выходные дни
В Бурятии озвучили сроки навигации
В Бурятии озвучили сроки навигации
Общество, 29.05.2020
Владельцам маломерных судов напомнили, что в случае несоблюдения правил безопасности на воде их могут оштрафовать  
На нарушителей в лесах Улан-Удэ составили 50 протоколов⠀
На нарушителей в лесах Улан-Удэ составили 50 протоколов⠀
Общество, 29.05.2020
Сейчас строго запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности
Братчанин погасил долг в 700 тысяч ради продажи квартиры
Братчанин погасил долг в 700 тысяч ради продажи квартиры
Общество, 29.05.2020
Мужчина накопил большой долг по алиментам
Театр Бестужева в Улан-Удэ досрочно завершил сезон
Театр Бестужева в Улан-Удэ досрочно завершил сезон
Общество, 29.05.2020
29 мая Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева досрочно завершает 91-й театральный сезон

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^