Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов

В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков
На Дальний Восток прибыла очередная крупная партия защитной амуниции для медицинских работников. Поступило 58 тысяч защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19. Ещё столько же комбинезонов доставят в регион в начале июня.
Партии средств индивидуальной защиты распределяются по регионам ДФО в соответствии с оперативными данными о потребностях медицинских учреждений. С учетом майской и предстоящей июньской поставки в Бурятию передаются 21,4 тысяч комбинезонов, в Республику Саха (Якутия) – 27,8 тыс. шт., в Забайкальский край – 6,5 тыс. шт., в Камчатский край – 9,4 тыс. шт., в Приморье – 4,1 тыс. шт., в Хабаровский край – 19,6 тыс. шт., в Амурскую область – 6,7 тыс. шт., в Еврейскую автономную область – 7,4 тыс. шт., в Сахалинскую область – 12,3 тыс. шт., в Чукотский автономный округ – 1,3 тыс. шт.
Поставки выполняются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) в рамках программы помощи Дальнему Востоку, реализуемой по поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии минвостокразвития России.
- Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счёт внебюджетных средств благодаря активной позиции ряда компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального правительства», – отметил Юрий Трутнев.
В финансировании закупок по программе помощи регионам совместно с ФРДВ участвуют более двух десятков организаций. Всего закуплено 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток. Кроме того, оказана прямая финансовая помощь Бурятии, Забайкалью, Камчатке, Магаданской и Еврейской автономной области – выделены средства для приобретения необходимого оборудования для региональных больниц. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития РФ.
Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
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