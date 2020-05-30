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В Бурятии по-прежнему холодно

В Бурятии по-прежнему холодно
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём до +16 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, по востоку умеренный дождь. Утром местами туманы.

Ветер северо-западный 4-9, днём местами до 11-16 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами 0-5 мороза, днём 13-18, местами 8-13 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +3+5, днём +14+16 градусов.
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