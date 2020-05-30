В Улан-Удэ днём до +16 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, по востоку умеренный дождь. Утром местами туманы.
Ветер северо-западный 4-9, днём местами до 11-16 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами 0-5 мороза, днём 13-18, местами 8-13 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +3+5, днём +14+16 градусов.
В Бурятии по-прежнему холодно
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 30.05.2020
В Улан-Удэ днём до +16 градусов
Масочный режим сохраняется
В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков
Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи
Праздник детства в этом году можно провести не выходя из дома
По его словам, медики полностью контролируют ситуацию
Многие соревнования будут проведены осенью или перенесены на 2021 год
Он откроет свои двери в ноябре этого года
В онлайн-соревнованиях приняли участие 84 шашиста
Соревнования пройдут в дистанционном режиме
Победитель получит вкусный подарок
6 июня празднование проведут в онлайн формате
Также запрещена работа непродовольственных магазинов после 18:00 и в выходные дни
Владельцам маломерных судов напомнили, что в случае несоблюдения правил безопасности на воде их могут оштрафовать
Сейчас строго запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности