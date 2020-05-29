По его словам, медики полностью контролируют ситуацию
Угроза распространения COVID-19 в Усть-Куте миновала. Об этом врио губернатора Иркутской области заявил накануне в эфире канала «Россия-24» в ходе программы «#КОБЗЕВНАСВЯЗИ». В рамках этого проекта глава региона еженедельно отвечает на вопросы и обращения жителей в телевизионном и радиоэфире.
Говоря о проблеме взрывной заболеваемости среди вахтовиков в Усть-Куте, Игорь Кобзев заметил, что власти вовремя среагировали на вспышку инфекции.
- Мы полностью локализовали все очаги. Лечение сотрудников компании проводится в Усть-Куте и Братске. В основном все заразившиеся переносят заболевание в лёгкой форме. Врачи полностью контролируют ситуацию, – рассказал глава региона.
Руководитель области поделился личными впечатлениями от недавней поездки в Усть-Кут и планами по развитию местного здравоохранения.
- Я проехал в центральную районную больницу. Конечно, нужно строить новую. Совместно с «Иркутской нефтяной компанией» мы будем возводить новый инфекционный корпус на территории больницы. А за счёт области проведём капитальный ремонт больницы. И приведём в порядок её территорию, – сообщил Игорь Кобзев.
Отметим, что в последнюю неделю статистика заболеваемости в Иркутской области растёт в основном за счёт вахтовиков, находящихся в изоляции под наблюдением медиков. Так, за минувшие сутки в вахтовых посёлках получено 104 положительных теста на COVID-19. Всего из 1660 случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Иркутской области с начала эпидемии до 29 мая, 695 случаев приходится именно на вахтовиков. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Глава Иркутской области заявил о локализации вспышки COVID-19 в Усть-Куте
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Многие соревнования будут проведены осенью или перенесены на 2021 год
Он откроет свои двери в ноябре этого года
В онлайн-соревнованиях приняли участие 84 шашиста
Соревнования пройдут в дистанционном режиме
Победитель получит вкусный подарок
6 июня празднование проведут в онлайн формате
Также запрещена работа непродовольственных магазинов после 18:00 и в выходные дни
Владельцам маломерных судов напомнили, что в случае несоблюдения правил безопасности на воде их могут оштрафовать
Сейчас строго запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности
Мужчина накопил большой долг по алиментам
29 мая Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева досрочно завершает 91-й театральный сезон
Выздоровело более 150 тысяч человек
В Баргузинском районе прошла акция «Сквер Победы»
В соцсетях внезапно разгорелось обсуждение вопроса об официальном названии улан-удэнского аэропорта
Обычно на этот ритуал собирается много прихожан