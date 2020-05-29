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Глава Иркутской области заявил о локализации вспышки COVID-19 в Усть-Куте

Глава Иркутской области заявил о локализации вспышки COVID-19 в Усть-Куте
Общество,  Фото:pixabay.com
По его словам, медики полностью контролируют ситуацию

Угроза распространения COVID-19 в Усть-Куте миновала. Об этом врио губернатора Иркутской области заявил накануне в эфире канала «Россия-24» в ходе программы «#КОБЗЕВНАСВЯЗИ». В рамках этого проекта глава региона еженедельно отвечает на вопросы и обращения жителей в телевизионном и радиоэфире.

Говоря о проблеме взрывной заболеваемости среди вахтовиков в Усть-Куте, Игорь Кобзев заметил, что власти вовремя среагировали на вспышку инфекции.

- Мы полностью локализовали все очаги. Лечение сотрудников компании проводится в Усть-Куте и Братске. В основном все заразившиеся переносят заболевание в лёгкой форме. Врачи полностью контролируют ситуацию, – рассказал глава региона.

Руководитель области поделился личными впечатлениями от недавней поездки в Усть-Кут и планами по развитию местного здравоохранения.

- Я проехал в центральную районную больницу. Конечно, нужно строить новую. Совместно с «Иркутской нефтяной компанией» мы будем возводить новый инфекционный корпус на территории больницы. А за счёт области проведём капитальный ремонт больницы. И приведём в порядок её территорию, – сообщил Игорь Кобзев.

Отметим, что в последнюю неделю статистика заболеваемости в Иркутской области растёт в основном за счёт вахтовиков, находящихся в изоляции под наблюдением медиков. Так, за минувшие сутки в вахтовых посёлках получено 104 положительных теста на COVID-19. Всего из 1660 случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Иркутской области с начала эпидемии до 29 мая, 695 случаев приходится именно на вахтовиков. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Иркутская область коронавирус вахтовики Усть-Кут
 
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