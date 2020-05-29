Глава Иркутской области заявил о локализации вспышки COVID-19 в Усть-Куте

По его словам, медики полностью контролируют ситуацию



Угроза распространения COVID-19 в Усть-Куте миновала. Об этом врио губернатора Иркутской области заявил накануне в эфире канала «Россия-24» в ходе программы «#КОБЗЕВНАСВЯЗИ». В рамках этого проекта глава региона еженедельно отвечает на вопросы и обращения жителей в телевизионном и радиоэфире.



Говоря о проблеме взрывной заболеваемости среди вахтовиков в Усть-Куте, Игорь Кобзев заметил, что власти вовремя среагировали на вспышку инфекции.



- Мы полностью локализовали все очаги. Лечение сотрудников компании проводится в Усть-Куте и Братске. В основном все заразившиеся переносят заболевание в лёгкой форме. Врачи полностью контролируют ситуацию, – рассказал глава региона.



Руководитель области поделился личными впечатлениями от недавней поездки в Усть-Кут и планами по развитию местного здравоохранения.



- Я проехал в центральную районную больницу. Конечно, нужно строить новую. Совместно с «Иркутской нефтяной компанией» мы будем возводить новый инфекционный корпус на территории больницы. А за счёт области проведём капитальный ремонт больницы. И приведём в порядок её территорию, – сообщил Игорь Кобзев.



Отметим, что в последнюю неделю статистика заболеваемости в Иркутской области растёт в основном за счёт вахтовиков, находящихся в изоляции под наблюдением медиков. Так, за минувшие сутки в вахтовых посёлках получено 104 положительных теста на COVID-19. Всего из 1660 случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Иркутской области с начала эпидемии до 29 мая, 695 случаев приходится именно на вахтовиков. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

