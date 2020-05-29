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«Ладно, хоть не Гадюкино»: Улан-удэнцы недоумевают, почему аэропорт «Мухино»

«Ладно, хоть не Гадюкино»: Улан-удэнцы недоумевают, почему аэропорт «Мухино»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соцсетях внезапно разгорелось обсуждение вопроса об официальном названии улан-удэнского аэропорта

Жители Бурятии в социальной сети активно обсуждают наименование аэропорта в Улан-Удэ. Началось всё с поста местной жительницы в паблике «Аноним 03», которая только сейчас узнала, что на самом деле аэропорт «Байкал» обозначается в билетах и в документации как «Мухино».

- Может, подскажете, с какого момента наш аэропорт «Байкал» стал «Мухино» ?! Мы думали ошибка, но на всех билетов так пишется. Обидно, что название такое... Мухосранск что ли, - недоумевает женщина.

Пользователи в ответ на пост жительницы региона начали объяснять ей, почему воздушная гавань называется именно так и отмечать – что аэропорт так назывался всегда:

«Аэропорту в 2008 году как предприятию было присвоено название «Байкал» (ныне оно используется службами аэропорта, в разговорной речи и в региональных СМИ), однако как географический объект аэропорт называется «Улан-Удэ(Мухино)» и такое же именование имеет в сборниках аэронавигационной информации. Построен он на Мухинских болотах»

«Название было получено из-за местности, где он был построен – «мухинских болот»

«Не, ну Мухино более честнее что ли»

«Ладно хоть не Гадюкино»

«Всегда порт был Мухино».

Действительно, аэродром был построен на мухинских болотах, и в дальнейшем аэропорт получил название «Мухино».

Как сообщал «Байкал-Daily», аэропорту в 2008 году как предприятию было присвоено название «Байкал», однако как географический объект аэропорт называется «Улан-Удэ(Мухино)», подобное название закреплено и в сборниках аэронавигационной информации.

Переименование воздушных ворот Улан-Удэ – дело крайне хлопотное и затратное. При этом финансирование изменений во всех классификаторах ляжет целиком на Бурятию.

Вопрос же переименования воздушной гавани стоит уже давно. К примеру, в 2013 году при обсуждении порядка переименования городов, рек и прочих объектов в Бурятии бывший глава республики Вячеслав Наговицын говорил об этой необходимости.

- Например, аэропорт «Байкал». Так мы его называем только у себя. А в любой карте посмотрите: написано – аэропорт «Мухино». Во Франции человек смотрит и видит «Мухино», - отмечал он.

Аэропорт "Байкал"
 
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