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Иволгинский дацан из-за коронавируса отменил Огненную Пуджу

Иволгинский дацан из-за коронавируса отменил Огненную Пуджу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Обычно на этот ритуал собирается много прихожан

Жинсрег, который, согласно расписанию Жуд дугана, должен был пройти 31 мая в Иволгинском дацане, отменяется. Об этом сообщили в пресс-службе дацана.

- Жинсрег, также называемый Огненная Пуджа, или очищение через огонь, проводится в Иволгинском дацане ламами тантрического дугана Жуд. На этот ритуал обычно собирается много прихожан. Для безопасности верующих в период пандемии коронавируса ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым и ловбон ламой Жуд дугана Баином Цыденжаповым было принято решение отменить этот ритуал в мае, - отметили здесь.

О ближайшем ритуале Огненной пуджи будет сообщено дополнительно.


коронавирус буддизм Иволгинский дацан
 
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