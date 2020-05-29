Обычно на этот ритуал собирается много прихожан
Жинсрег, который, согласно расписанию Жуд дугана, должен был пройти 31 мая в Иволгинском дацане, отменяется. Об этом сообщили в пресс-службе дацана.
- Жинсрег, также называемый Огненная Пуджа, или очищение через огонь, проводится в Иволгинском дацане ламами тантрического дугана Жуд. На этот ритуал обычно собирается много прихожан. Для безопасности верующих в период пандемии коронавируса ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым и ловбон ламой Жуд дугана Баином Цыденжаповым было принято решение отменить этот ритуал в мае, - отметили здесь.
О ближайшем ритуале Огненной пуджи будет сообщено дополнительно.
Иволгинский дацан из-за коронавируса отменил Огненную Пуджу
Общество, Фото:
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