Иволгинский дацан из-за коронавируса отменил Огненную Пуджу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Обычно на этот ритуал собирается много прихожан



Жинсрег, который, согласно расписанию Жуд дугана, должен был пройти 31 мая в Иволгинском дацане, отменяется. Об этом сообщили в пресс-службе дацана.



- Жинсрег, также называемый Огненная Пуджа, или очищение через огонь, проводится в Иволгинском дацане ламами тантрического дугана Жуд. На этот ритуал обычно собирается много прихожан. Для безопасности верующих в период пандемии коронавируса ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым и ловбон ламой Жуд дугана Баином Цыденжаповым было принято решение отменить этот ритуал в мае, - отметили здесь.



О ближайшем ритуале Огненной пуджи будет сообщено дополнительно.





