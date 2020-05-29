Иркутянин победил во всероссийском турнире по русским шашкам

В онлайн-соревнованиях приняли участие 84 шашиста



Иркутский спортсмен Денис Филатов занял первое место на всероссийском турнире по русским шашкам, посвящённом памяти кандидата в мастера спорта А.В. Скребнева. Соревнования проходили 19 мая в онлайн-режиме.



В них приняли участие 84 шашиста из Самарской, Иркутской, Ростовской, Рязанской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Карелия и других регионов страны. Мастер спорта России, действующий член сборной команды страны по шашкам Денис Филатов из восьми матчей одержал шесть побед и две партии завершил в ничью. Он, в том числе, выиграл у многократного чемпиона Карелии Ивана Ермакова из Петрозаводска.



В целом иркутянин набрал семь очков из восьми возможных и стал победителем турнира среди мужчин. Второе место занял кандидат в мастера спорта Олег Павлов (г. Нурлат). Замкнул тройку призёров мастер спорта из Уфы Рим Ишметов. Им всем направлены дипломы, медали и призы.



В настоящее время Денис Филатов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Юный динамовец». Его тренером является Дмитрий Никифоров. Об этом сообщает минспорта Иркутской области.

