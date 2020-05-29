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В Иркутске торжества в честь Дня города перенесли на август

В Иркутске торжества в честь Дня города перенесли на август
Общество,  Фото:pixabay.com
6 июня празднование проведут в онлайн формате

Празднование Дня города Иркутска проведут в онлайн формате 6 июня. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой и невозможностью проведения массовых мероприятий из-за ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции. Традиционное празднование перенесено на вторую половину августа.

- В первый выходной день июня мы должны были отмечать любимый иркутянами праздник – День города. Однако мы как организаторы не можем рисковать здоровьем жителей областного центра, поэтому было принято решение о переносе праздника. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и в регионе в целом. А 6 июня мы предлагаем отметить День города Иркутска в онлайн-формате, – отметил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

6 июня на различных интернет-, радио- и телевизионных площадках пройдёт более пятидесяти выставок, конкурсов и онлайн-показов. Среди них цикл онлайн-экскурсий по интересным местам областного центра, онлайн-конкурсы на знание истории Иркутска и истории Дня города, конкурсы талантов и вокала. План праздничных мероприятий, посвящённых 359-летию города, можно посмотреть на сайте администрации Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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