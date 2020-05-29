Действующее помещение не отвечает современным требованиям
В Ангарске давно стоит вопрос о необходимости строительства нового Дворца бракосочетания. Действующее помещение ЗАГС не отвечает современным требованиям, в том числе по доступности маломобильных групп населения.
Появление в 2014 году в Ангарске памятника семьи, любви и верности святых праведных князей Петра и Февронии Муромских вблизи Свято-Троицкого кафедрального собора заложило начало для реализации будущего Парка семьи. Логичным продолжением темы веры и семьи стало строительство нового Дворца бракосочетания. Финансирование уже заложено в бюджет Иркутской области на 2021 год в рамках государственной программы «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами».
- Предложенная концепция по размещению Дворца полностью соответствует требованиям размещения органа ЗАГС, как отдельно стоящего здания, оптимальной площади с соответствующим благоустройством прилегающей территории.
Новое, современное, просторное и благоустроенное помещение позволит жителям Ангарска в достойных условиях проводить торжественные церемонии заключения брака и регистрации рождения детей, отмечать семейные праздники и свадебные юбилеи, - сообщает пресс-служба областного ЗАГСа.
Новый Дворец бракосочетания построят в Ангарске
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