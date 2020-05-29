 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Мая

28 Мая

Популярное

В Бурятии больного коронавирусом прессуют соседи и знакомые

В Бурятии больного коронавирусом прессуют соседи и знакомые
Общество,  Фото:pixabay.com
«Одна вылазка из дома решила нашу судьбу», - высказался больной

Больной коронавирусом поделился в бурятском паблике «Аноним03» о том, как к нему относятся окружающие. По словам пользователя, ему поступают звонки с угрозами, он испытывает прессинг со стороны соседей, знакомых и даже от родственников.

- На данный момент мы болеем ковидом. Одна наша вылазка из дома решила нашу судьбу. Наши адреса и имена знает каждый теперь. Конечно, у всех есть глаза и уши, видят, кому приезжает спец. машина и врачи в костюмах. Но это не означает, что надо человека всяко-разно обсуждать, клеветать, обзывать, писать в соцсетях страшные истории и тыкать пальцем на дом, на квартиру, доставать звонками с угрозами, - высказался пользователь.

Он напомнил, что заразиться может каждый.

- Думаете, что этот человек специально заразился и ходил всех заражал? Ведь с каждым может произойти, никто от этого не застрахован. Вот так. Будьте здоровыми, не болейте, берегите своих близких и родных, - заключил подписчик паблика.

В комментариях развернулась бурная дискуссия на эту тему. Многие поддерживают автора и просят не отчаиваться: «Понятно должно быть, что и вы не в восторге от этого», «Нашли на кого обращать внимание, живите своей жизнью. Вы же не специально заразились», «У меня знакомые переболели, все им сочувствуют, но чтобы гнобить (?), это вроде верх тупости и глупости, не обращайте внимания», «Как у меня ситуация. Заразилась в больнице в Забайкалье, лично прессинг не испытывала, но гнобят в сетях. Лично не было, друзья скидывали. Не переживайте. Корона лечится, глупость никогда. И в таких ситуациях узнаёшь кто есть кто», «Это всего лишь мнительность. Большинству людей на самом деле вообще пофиг до вас. А приезд спецбригады в защитных противочумных (слово-то какое страшное!) костюмах, конечно, будет настоящим развлечением для всех зевак. Особенно в режиме самоизоляции. От скуки. И паникёров хватает: куда же без них-то? Вот они-то и есть особо опасные товарищи, тыкающие на людей из чисто искреннего страха перед ОРВИ», - писали люди в комментариях.

Как сообщал «Байкал-Daily», больные коронавирусом, у которых лёгкая или бессимптомная форма заболевания, проходят лечение на дому. К ним приезжают бригады врачей, предоставляются лекарства. По данным на 29 мая, 164 пациента с лёгким течением коронавируса находятся на амбулаторном лечении. На сегодня в регионе зарегистрировано 1438 случаев заболевания коронавирусом.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии больного коронавирусом прессуют соседи и знакомые
В Бурятии больного коронавирусом прессуют соседи и знакомые
Общество, 29.05.2020
«Одна вылазка из дома решила нашу судьбу», - высказался больной
В Улан-Удэ гимн Бурятии исполнят на 15 языках
В Улан-Удэ гимн Бурятии исполнят на 15 языках
Общество, 29.05.2020
Исполнят песню представители национально-культурных автономий, а также преподаватели и студенты
В Бурятии прошёл рейд по домам неблагополучных семей
В Бурятии прошёл рейд по домам неблагополучных семей
Общество, 29.05.2020
С 25 по 28 мая в Бичурском районе проводился межведомственный профилактический рейд
Улан-удэнский волонтёр: «Помощь просили люди с тремя машинами и коттеджем»
Улан-удэнский волонтёр: «Помощь просили люди с тремя машинами и коттеджем»
Общество, 29.05.2020
Доброволец Никита Машанов в интервью «Байкал-Daily» рассказал о работе волонтёров, о том, как ему угрожали заявлением и как неизвестные люди подходят со словами благодарности
В Забайкалье умер 18-й пациент с коронавирусом
В Забайкалье умер 18-й пациент с коронавирусом
Общество, 29.05.2020
В Иркутской области скончался 11-й пациент с COVID-19
Верующие ударными темпами озеленили Иволгинский дацан
Верующие ударными темпами озеленили Иволгинский дацан
Общество, 29.05.2020
В Иволгинском дацане уже приостановили недавно начавшуюся акцию по посадке деревьев
В Бурятии снизился темп заражения коронавирусом
В Бурятии снизился темп заражения коронавирусом
Общество, 29.05.2020
Сегодня проходят лечение  687 больных с COVID-19
«Надеюсь, не будут критиковать»: Блогер-миллионник приготовила бурятские буузы
«Надеюсь, не будут критиковать»: Блогер-миллионник приготовила бурятские буузы
Общество, 29.05.2020
Фуд-блогер Залина Мишиева попросила жителей Бурятии не судить её строго
В Улан-Удэ покрасят «Чёрный тюльпан»
В Улан-Удэ покрасят «Чёрный тюльпан»
Общество, 29.05.2020
Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» решили благоустроить
Фильм «Шэнэхэнская царица» о Бадма-Ханде Аюшеевой появился в Сети
Фильм «Шэнэхэнская царица» о Бадма-Ханде Аюшеевой появился в Сети
Общество, 29.05.2020
Три месяца съёмочная группа всюду следовала за известной бурятской певицей Бадма-Хандой Аюшеевой
В Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева
В Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева
Общество, 29.05.2020
Из-за ремонта будет изменена схема движения многих автобусных маршрутов
Улан-удэнка сама раскрыла кражу своего телефона
Улан-удэнка сама раскрыла кражу своего телефона
Общество, 29.05.2020
Женщина забыла гаджет на прилавке в магазине
В Бурятии подросток украл неисправный мотоцикл
В Бурятии подросток украл неисправный мотоцикл
Общество, 29.05.2020
Юный сельчанин спрятал украденное в кустах
В Бурятии неизвестные вырубили деревьев на 80,9 тысяч рублей
В Бурятии неизвестные вырубили деревьев на 80,9 тысяч рублей
Общество, 29.05.2020
Незаконную рубку выявила прокуратура

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^