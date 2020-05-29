В Бурятии больного коронавирусом прессуют соседи и знакомые

«Одна вылазка из дома решила нашу судьбу», - высказался больной
Больной коронавирусом поделился в бурятском паблике «Аноним03» о том, как к нему относятся окружающие. По словам пользователя, ему поступают звонки с угрозами, он испытывает прессинг со стороны соседей, знакомых и даже от родственников.
- На данный момент мы болеем ковидом. Одна наша вылазка из дома решила нашу судьбу. Наши адреса и имена знает каждый теперь. Конечно, у всех есть глаза и уши, видят, кому приезжает спец. машина и врачи в костюмах. Но это не означает, что надо человека всяко-разно обсуждать, клеветать, обзывать, писать в соцсетях страшные истории и тыкать пальцем на дом, на квартиру, доставать звонками с угрозами, - высказался пользователь.
Он напомнил, что заразиться может каждый.
- Думаете, что этот человек специально заразился и ходил всех заражал? Ведь с каждым может произойти, никто от этого не застрахован. Вот так. Будьте здоровыми, не болейте, берегите своих близких и родных, - заключил подписчик паблика.
В комментариях развернулась бурная дискуссия на эту тему. Многие поддерживают автора и просят не отчаиваться: «Понятно должно быть, что и вы не в восторге от этого», «Нашли на кого обращать внимание, живите своей жизнью. Вы же не специально заразились», «У меня знакомые переболели, все им сочувствуют, но чтобы гнобить (?), это вроде верх тупости и глупости, не обращайте внимания», «Как у меня ситуация. Заразилась в больнице в Забайкалье, лично прессинг не испытывала, но гнобят в сетях. Лично не было, друзья скидывали. Не переживайте. Корона лечится, глупость никогда. И в таких ситуациях узнаёшь кто есть кто», «Это всего лишь мнительность. Большинству людей на самом деле вообще пофиг до вас. А приезд спецбригады в защитных противочумных (слово-то какое страшное!) костюмах, конечно, будет настоящим развлечением для всех зевак. Особенно в режиме самоизоляции. От скуки. И паникёров хватает: куда же без них-то? Вот они-то и есть особо опасные товарищи, тыкающие на людей из чисто искреннего страха перед ОРВИ», - писали люди в комментариях.
Как сообщал «Байкал-Daily», больные коронавирусом, у которых лёгкая или бессимптомная форма заболевания, проходят лечение на дому. К ним приезжают бригады врачей, предоставляются лекарства. По данным на 29 мая, 164 пациента с лёгким течением коронавируса находятся на амбулаторном лечении. На сегодня в регионе зарегистрировано 1438 случаев заболевания коронавирусом.
В Бурятии больного коронавирусом прессуют соседи и знакомые
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Одна вылазка из дома решила нашу судьбу», - высказался больной
Исполнят песню представители национально-культурных автономий, а также преподаватели и студенты
С 25 по 28 мая в Бичурском районе проводился межведомственный профилактический рейд
Доброволец Никита Машанов в интервью «Байкал-Daily» рассказал о работе волонтёров, о том, как ему угрожали заявлением и как неизвестные люди подходят со словами благодарности
В Иркутской области скончался 11-й пациент с COVID-19
В Иволгинском дацане уже приостановили недавно начавшуюся акцию по посадке деревьев
Сегодня проходят лечение 687 больных с COVID-19
Фуд-блогер Залина Мишиева попросила жителей Бурятии не судить её строго
Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» решили благоустроить
Три месяца съёмочная группа всюду следовала за известной бурятской певицей Бадма-Хандой Аюшеевой
Из-за ремонта будет изменена схема движения многих автобусных маршрутов
Женщина забыла гаджет на прилавке в магазине
Юный сельчанин спрятал украденное в кустах
Работы будут проводиться ночью
Незаконную рубку выявила прокуратура