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В Улан-Удэ гимн Бурятии исполнят на 15 языках

В Улан-Удэ гимн Бурятии исполнят на 15 языках
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Исполнят песню представители национально-культурных автономий, а также преподаватели и студенты

Завтра, 30 мая, в День Республики Бурятия представители национально-культурных автономий Улан-Удэ, а также преподаватели и студенты БГУ споют гимн Бурятии на 15 языках.

- «Таежную, озерную…» исполнят в рамках видеопроекта Центральной городской библиотеки имени Калашникова «Бурятия объединяет друзей». Проект посвящён Дню Республики Бурятия и 95-летию со дня рождения Дамбы Жалсараева, поэта, автора «Песни о родной земле», ставшей основой гимна Бурятии, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

На русском, бурятском, азербайджанском, армянском, узбекском, немецком, казахском, монгольском, кыргызском, китайском, татарском, тувинском гимн споют представители национальных автономий, на английском, французском, японском языках – представители БГУ.

Материалы проекта будут размещены на официальном сайте Центральной городской библиотеки имени Калашникова и в социальных сетях.

В 2017 году в Бурятии законодательно закрепили 30 мая праздничной календарной датой – День Республики Бурятия. Именно в этот день в 1923 году постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была создана Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика. 
гимн Бурятии
 
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