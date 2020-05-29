В Забайкалье проведут турниры по восточным единоборствам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут в дистанционном режиме



В Забайкальском крае с 1 по 10 июня пройдут региональные турниры по киокусинкай и каратэ в дисциплине «ката», по тайцзицюань и оздоровительному цигун. Все соревнования будут проходить в дистанционном режиме и посвящены празднованию Дня России.



- По условиям состязаний участники должны отправить видео комплексов соревновательных упражнений на электронные адреса, указанные в положениях о соревнованиях с 1 по 10 июня. Судьи оценят эти упражнения и выставят оценки, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Накануне Дня России, 11 июня, будут подведены итоги соревнований, выявлены победители и призёры. Результаты будут опубликованы на сайте минспорта региона, сообщает пресс-служба ведомства.



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