Соревнования пройдут в дистанционном режиме
В Забайкальском крае с 1 по 10 июня пройдут региональные турниры по киокусинкай и каратэ в дисциплине «ката», по тайцзицюань и оздоровительному цигун. Все соревнования будут проходить в дистанционном режиме и посвящены празднованию Дня России.
- По условиям состязаний участники должны отправить видео комплексов соревновательных упражнений на электронные адреса, указанные в положениях о соревнованиях с 1 по 10 июня. Судьи оценят эти упражнения и выставят оценки, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Накануне Дня России, 11 июня, будут подведены итоги соревнований, выявлены победители и призёры. Результаты будут опубликованы на сайте минспорта региона, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Забайкалье проведут турниры по восточным единоборствам
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