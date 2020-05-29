С 25 по 28 мая в Бичурском районе проводился межведомственный профилактический рейд
Работники 15-го Бичурского отряда Государственной противопожарной службы, Бичурского отдела соцзащиты и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД посетили дома неблагополучных семей.
- Во время проведения рейда большое внимание было уделено пожарной безопасности. Были осмотрены жилые помещения, печное и электрооборудование на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. В ходе профилактической работы гражданам рассказали об основных причинах возникновения возгораний и о том, как их предотвратить. Кроме того, родителям напомнили о недопустимости игр детей с огнём и посоветовали держать спички в недоступном для детей месте, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Гражданам были вручены памятки с подробно описанными правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб.
В Бурятии прошёл рейд по домам неблагополучных семей
Общество, Фото:
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