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В России поменяли формат проведения крупных спортивных мероприятий

В России поменяли формат проведения крупных спортивных мероприятий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Многие соревнования будут проведены осенью или перенесены на 2021 год

Минспорт России вносит изменения в формат организации и проведения крупных физкультурно-спортивных мероприятий в 2020 году в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Вопрос прорабатывался совместно с общероссийскими спортивными федерациями и физкультурно-спортивными организациями.

Так, всероссийские финальные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»), всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд организаций профессионального образования и команд организаций высшего образования (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы») и всероссийские финальные соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» будут проведены раздельно для каждой возрастной группы в каждой из трёх территориальных зон, определённых минспортом России, с уменьшением количества участников финальных соревнований в три раза (в среднем с 1500 участников до 500).

Региональные отборочные соревнования XIII всероссийских летних сельских спортивных игр будут приурочены к празднованию Дня работника сельского хозяйства (11 октября) и проведены в сентябре-октябре в каждом субъекте РФ без передвижений спортсменов по стране. Всероссийские финальные соревнования планируется перенести на 2021 год.

Региональные отборочные соревнования VII спартакиады пенсионеров России будут приурочены к празднованию Международного дня пожилых людей (1 октября) и проведены в сентябре-октябре в каждом субъекте РФ без передвижений людей старшего возраста по стране. Всероссийские финальные соревнования планируется перенести на 2021 год.

I всероссийские уличные игры, фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, VII всероссийская летняя универсиада будут перенесены на более поздние сроки (с июля-августа на сентябрь-октябрь 2020 года) с сохранение формата всероссийского уровня.

Также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции минспорт России принял решение об отмене в 2020 году VI всемирных игр юных соотечественников с переносом мероприятия на 2021 год.

В Забайкальском крае в период пандемии коронавируса отменены и перенесены все физкультурно-спортивные мероприятия. Однако министерством планируется проведение спартакиады среди инвалидов и среди детей-инвалидов в августе 2020 года.

В соответствии с постановлением губернатора Забайкальского края разрешены индивидуальные велосипедные прогулки, индивидуальные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе (включая открытые объекты спорта и площадки) бесконтактными неигровыми способами, при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров. С 31 мая в регионе стартует «Забайкальский супермарафон 2020» или «Вокруг света за 80 дней» (0+), в котором примут участие порядка тысячи бегунов и велосипедистов.

Также, организаторами полумарафона ЗаБег.Рф принято решение перенести крупнейшее беговое событие года на август 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
спорт соревнования коронавирус
 
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