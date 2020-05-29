Также запрещена работа непродовольственных магазинов после 18:00 и в выходные дни
По указанию главного санитарного врача в Чите до 2 июня установлен запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного уличного входа, а также запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18:00 и в выходные дни (суббота, воскресенье).
Ограничения не распространяются на медицинские, аптечные, социальные, транспортные организации, на организации, работающие в сфере обращения с отходами и похоронного дела, а также осуществляющие продажу товаров дистанционно.
Собственникам транспорта и зданий с 29 мая по 2 июня необходимо обязательно провести профилактическую дезинфекцию, в том числе обеззараживание воздуха. Создать запас дезинфицирующих средств.
Дезинфекция должна проводиться: 29 мая в период с 11:00 до 18:00 часов; с 30 мая по 2 июня в период с 08:00 до 18:00 часов. Необходимо заблаговременно (не менее чем за четыре часа) направить уведомление о начале проведения дезинфекции на почту регионального оперативного штаба.
При проведении профилактики требуется исключить нахождение на объектах граждан, обеспечить сохранение работникам зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите закрыли торговые точки без отдельного входа из-за коронавируса
Общество, Фото:
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