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В Чите закрыли торговые точки без отдельного входа из-за коронавируса

В Чите закрыли торговые точки без отдельного входа из-за коронавируса
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Также запрещена работа непродовольственных магазинов после 18:00 и в выходные дни

По указанию главного санитарного врача в Чите до 2 июня установлен запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного уличного входа, а также запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18:00 и в выходные дни (суббота, воскресенье).

Ограничения не распространяются на медицинские, аптечные, социальные, транспортные организации, на организации, работающие в сфере обращения с отходами и похоронного дела, а также осуществляющие продажу товаров дистанционно.

Собственникам транспорта и зданий с 29 мая по 2 июня необходимо обязательно провести профилактическую дезинфекцию, в том числе обеззараживание воздуха. Создать запас дезинфицирующих средств.

Дезинфекция должна проводиться: 29 мая в период с 11:00 до 18:00 часов; с 30 мая по 2 июня в период с 08:00 до 18:00 часов. Необходимо заблаговременно (не менее чем за четыре часа) направить уведомление о начале проведения дезинфекции на почту регионального оперативного штаба.

При проведении профилактики требуется исключить нахождение на объектах граждан, обеспечить сохранение работникам зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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