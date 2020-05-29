«Надеюсь, не будут критиковать»: Блогер-миллионник приготовила бурятские буузы





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мишиева Залина и мои рецепты. (@michieva_zalina) 28 Май 2020 в 6:14 PDT



В комментариях подписчики благодарят Залину за рецепт. Здесь же отметились улан-удэнцы, которые поправили кулинара. Они написали, что правильно блюдо называть не позы, как написала Залина, а именно буузы.



«Спасибо. И хочу попробовать», «Украина тоже следит за вашими вкусняшками!», «вы умница привет вам из Улан-Удэ - столицы Бурятии», «Благодарю вас, как круто увидеть наше национальное блюдо у вас на кухне. Как красиво и по -доброму вы готовили!», «Жители Иркутской области пускают слюни при виде поз (бууз)», писали в комментариях.



Меньше чем за сутки лайки поставили более 26 тысяч пользователей Сети.

В комментариях подписчики благодарят Залину за рецепт. Здесь же отметились улан-удэнцы, которые поправили кулинара. Они написали, что правильно блюдо называть не позы, как написала Залина, а именно буузы.«Спасибо. И хочу попробовать», «Украина тоже следит за вашими вкусняшками!», «вы умница привет вам из Улан-Удэ - столицы Бурятии», «Благодарю вас, как круто увидеть наше национальное блюдо у вас на кухне. Как красиво и по -доброму вы готовили!», «Жители Иркутской области пускают слюни при виде поз (бууз)», писали в комментариях.Меньше чем за сутки лайки поставили более 26 тысяч пользователей Сети.

Известный фуд-блогер Залина Мишиева, у которой в Instagram 2,8 млн. подписчиков, приготовила бурятские буузы. Девушка подробно рассказала, как готовить традиционное блюдо, выложив пошаговый рецепт.Залина сняла видео о том, как приготовить тесто, фарш, как правильно раскатать тесто, как сделать защипы и как варить блюдо. В завершение она выразила надежду, что жители республики снисходительно отнесутся к её рецепту.- Надеюсь, Бурятия оценит, не будет критиковать, - сказала блогер.Сама девушка отметила, что блюдо получилось очень вкусным.