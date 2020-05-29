В Улан-Удэ покрасят «Чёрный тюльпан»

Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» решили благоустроить



В Улан-Удэ приступили к благоустройству сквера «Ровесникам, ушедшим в бой». Будет отремонтирован памятник «Чёрный тюльпан», его покрасят и заменят облицовочные плиты.



Также в сквере заменят тротуарную плитку, высадят кустарники, установят малые архитектурные формы, новое торшерное освещение, камеры видеонаблюдения, проведут летний водопровод.



Кроме того, будет демонтировано ограждение, отделяющее памятник Герою России Алдару Цыденжапову от сквера.



На реконструкцию выделено более 39 млн. рублей.



Все работы по благоустройству сквера должны быть завершены до 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

