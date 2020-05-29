Победитель получит вкусный подарок
В Бурятии заканчивается конкурс на лучшую фотографию с флагом республики. Мероприятие проводится накануне Дня республики, который отмечают 30 мая. Принять участие в нём может любой желающий.
Требование к работе следующие. На фотографии должен присутствовать флаг Бурятии. Снимок должен отражать любовь к республике, культуре и её историческому прошлому.
Фото для участия присылаются на адрес Lumbunova.G@govrb.ru. В письме нужно указать ФИО и контактный телефон автора. Отправляя снимок, конкурсант подтверждает своё авторское право, даёт согласие на его публикацию, а также то, что использование данной фотографии в соцсетях не нарушает прав третьих лиц.
Подведение итогов конкурса пройдёт 30 мая. Автор самой яркой и оригинальной работы получит вкусный подарок. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Возрастное ограничение 0+
Заканчивается конкурс на лучшее фото с флагом Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победитель получит вкусный подарок
6 июня празднование проведут в онлайн формате
Также запрещена работа непродовольственных магазинов после 18:00 и в выходные дни
Владельцам маломерных судов напомнили, что в случае несоблюдения правил безопасности на воде их могут оштрафовать
Сейчас строго запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности
Мужчина накопил большой долг по алиментам
29 мая Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева досрочно завершает 91-й театральный сезон
Выздоровело более 150 тысяч человек
В Баргузинском районе прошла акция «Сквер Победы»
В соцсетях внезапно разгорелось обсуждение вопроса об официальном названии улан-удэнского аэропорта
Обычно на этот ритуал собирается много прихожан
Не исключено, что археологи обнаружат ещё и останки мамонтов и шерстистых носорогов
Действующее помещение не отвечает современным требованиям
Реплику самолёта По-2 глава Бурятии показал лётчик-испытатель Тагиб Толбоев
«Одна вылазка из дома решила нашу судьбу», - высказался больной