Заканчивается конкурс на лучшее фото с флагом Бурятии

Победитель получит вкусный подарок



В Бурятии заканчивается конкурс на лучшую фотографию с флагом республики. Мероприятие проводится накануне Дня республики, который отмечают 30 мая. Принять участие в нём может любой желающий.



Требование к работе следующие. На фотографии должен присутствовать флаг Бурятии. Снимок должен отражать любовь к республике, культуре и её историческому прошлому.



Фото для участия присылаются на адрес Lumbunova.G@govrb.ru. В письме нужно указать ФИО и контактный телефон автора. Отправляя снимок, конкурсант подтверждает своё авторское право, даёт согласие на его публикацию, а также то, что использование данной фотографии в соцсетях не нарушает прав третьих лиц.



Подведение итогов конкурса пройдёт 30 мая. Автор самой яркой и оригинальной работы получит вкусный подарок. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



Возрастное ограничение 0+

