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Заканчивается конкурс на лучшее фото с флагом Бурятии

Заканчивается конкурс на лучшее фото с флагом Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победитель получит вкусный подарок

В Бурятии заканчивается конкурс на лучшую фотографию с флагом республики. Мероприятие проводится накануне Дня республики, который отмечают 30 мая. Принять участие в нём может любой желающий.

Требование к работе следующие. На фотографии должен присутствовать флаг Бурятии. Снимок должен отражать любовь к республике, культуре и её историческому прошлому.

Фото для участия присылаются на адрес Lumbunova.G@govrb.ru. В письме нужно указать ФИО и контактный телефон автора. Отправляя снимок, конкурсант подтверждает своё авторское право, даёт согласие на его публикацию, а также то, что использование данной фотографии в соцсетях не нарушает прав третьих лиц.

Подведение итогов конкурса пройдёт 30 мая. Автор самой яркой и оригинальной работы получит вкусный подарок. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

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Бурятия флаг конкурс
 
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