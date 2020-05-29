В Бурятии создаётся центр опережающей профподготовки

Он откроет свои двери в ноябре этого года
В прошлом году Бурятия стала победителем в конкурсе субъектов России на создание центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Центр располагается в Бурятском республиканском индустриальном техникуме и будет оснащён современным оборудованием по стандартам Ворлдскиллс. ЦОПП откроет свои двери в ноябре 2020 года. На реализацию проекта Бурятия получила федеральную субсидию в размере 52 млн рублей. В центре будут созданы кабинеты-трансформеры, аудитории для проектной деятельности, лекторий, медиа-зона, коворкинг.
Современное оборудование позволит центру стать зоной развития профессиональных кадров. Постоянное взаимодействие с работодателями позволит объективно оценить результаты подготовки специалистов и своевременно реагировать на потребность рынка труда.
Такая площадка направлена на опережающую профессиональную подготовку и переподготовку специалистов предприятий республики. В ЦОПП преподаватели и мастера будут повышать квалификацию, школьники обучатся первой профессии, а у людей предпенсионного возраста появится возможность получить навыки по приоритетным для региона компетенциям. Также будут созданы условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.
В ЦОПП создаётся цифровая платформа, которая позволит проходить профориентационные курсы и обучаться дистанционно по коротким программам. Платформа включает в себя данные мониторинга и анализа актуальной ситуации и динамики изменений на рынке труда Бурятии, прогноз востребованности кадров и компетенций, данные об инвестиционных проектах, реализуемых или планируемых к реализации в республике.
Уже сейчас реализуются программы получения первой профессии для школьников, профессии для студентов техникумов и колледжей. Проходит обучение по цифровому маркетингу, а также повышение квалификаций педагогических работников профессиональных образовательных организаций в виде дистанционного обучения.
Центр создаётся в рамках нацпроекта «Образование», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
В Бурятии создаётся центр опережающей профподготовки
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