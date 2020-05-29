В Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева

Из-за ремонта будет изменена схема движения многих автобусных маршрутов



С 31 мая по 4 июня в Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева.



На участках улиц Жердева и Калашникова общей протяжённостью 1,46 км будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие, установлены новые бордюры, и нанесена дорожная разметка. Общая стоимость работ составит более 21 млн рублей.

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Из-за ремонта будет изменена схема движения автобусных маршрутов №15, 17, 21, 25, 31а, 33, 37, 44, 57, 70, 71, 77, 82, 97, 97К, 100.



Автобусы будут следовать в объезд закрытых для движения участков по улицам Калашникова, Жердева через ул. Мокрова, ул. Жердева в обоих направлениях, далее - по утверждённым схемам.

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Остановки общественного транспорта «Почта» по улице Калашникова, «Женская консультация», «44-й квартал» на период работ исключаются из пути следования указанных маршрутов.



В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонтных работ будут продлены, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

