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В Бурятии неизвестные вырубили деревьев на 80,9 тысяч рублей

В Бурятии неизвестные вырубили деревьев на 80,9 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Незаконную рубку выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно с отделом организации и обеспечения деятельности Муйского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства, в районе нарушили закон в сфере оборота древесины.

В ходе обследования лесных участков выявлена незаконная рубка 170 деревьев в Таксимовском участковом лесничестве Муйского лесничества. Совокупный ущерб, причинённый преступлением, составил 80,9 тысяч рублей.

После проверки возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса в крупном размере.

Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура черные лесорубы
 
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