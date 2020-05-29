В Бурятии неизвестные вырубили деревьев на 80,9 тысяч рублей

Незаконную рубку выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая совместно с отделом организации и обеспечения деятельности Муйского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства, в районе нарушили закон в сфере оборота древесины.



В ходе обследования лесных участков выявлена незаконная рубка 170 деревьев в Таксимовском участковом лесничестве Муйского лесничества. Совокупный ущерб, причинённый преступлением, составил 80,9 тысяч рублей.



После проверки возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса в крупном размере.



Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



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