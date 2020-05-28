Улан-удэнцы дружно помогают большой семье, у которой сгорел дом

В Улан-Удэ волонтёры единого штаба «Мы вместе» помогли семье Сметаниных, у которых на прошлой неделе сгорел дом.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло утром в понедельник, 18 мая - огонь застал семью врасплох. Они ничего не успели спасти из огня, кроме части документов. «Слава богу, спасли хоть бумаги на дом», - говорят сейчас.
Глава семьи, отец-одиночка Николай Сметанин помнит это злополучное утро до мельчайших подробностей.
- Водонагреватель сгорел. Я был на улице, зашёл домой, курточку снял, начал обувь снимать, младшая дочь спускается и говорит – папа, там бойлер кипит, я говорю – сейчас разберёмся, узнаем. Она говорит – и там горит, говорю – как горит?! Поднимаюсь на второй этаж, сказал им звонить пожарным, выключать тумблеры – обесточивать дом, а на втором этаже бойлер весь в огне, потолок уже наполовину горит, - рассказывает он.
Потом приехали пожарные, тушили их разгоревшийся дом.
- Дом этот покупал на военный сертификат в 2013 году, я военный пенсионер. Второй этаж был сделан из досок и пенопласта, семь секунд – и дома нет. Всё, что было – всё сгорело. На первом этаже ничего: мебели не осталось. И у детей одежда сгорела, - продолжает Николай Сметанин.
После публикации в СМИ материалов о беде, которая стряслась у большой семьи, люди начали перечислить деньги, привозили продукты. Сегодня приехали волонтёры и помогли семье в уборке территории участка, обгоревших помещений. Привезли добровольцы и продукты.
- Они сегодня два грузовичка загрузили, металлолом скидали, шкаф сняли с кухни – кухонный гарнитур разобрали, всю проводку сняли. До этого сами два «КамАЗа» вывозили - сын с друзьями убирал (его друзьям большое спасибо), соседи приходили, помогали – Юра с Колей. И Ирина, она на шестой улице живёт, она много тоже помогла. Жители Бурятии перечисляют – кто сколько может. Привозили продукты, одежду, постельное бельё и т.д., - сообщает хозяин дома.
Мужчина благодарен жителям республики за помощь и отмечает, что сейчас им необходимо закупить стройматериалы, чтобы отремонтировать дом.
- Первым делом нужен стройматериал, чтобы мне до осени сделать этот дом. Хотя бы первый этаж сделать, надо где-то зимовать. Я с этого дома - никуда, я буду жить в бане, к примеру, но отсюда не съеду. Никуда не собираюсь. Дети пускай съезжают, старшая дочка, если я не успею построить дом, младшую сестру свою заберёт с собой в Братск. Дочке младшей 12 лет. А сына 18 лет прошу оставить до осени, но ничего не получается. Он должен уже в армию уходить, - говорит Николай Сметанин.
Волонтёры останутся здесь допоздна, чтобы оказать им всю возможную помощь. «Работы очень много, сейчас ещё спрашиваем – чем можем помочь», - отмечают ребята.
- Мы приехали сегодня вшестером – представители ОНФ, представители «Молодёжки» ОНФ. У Николая случилась беда, и сегодня в силу своих возможностей мы ему помогли – набрали пару грузовиков мусора, подчистили помещения, вынесли хлам, перенесли мебель – какую возможно реанимировать, - рассказывает Дмитрий Замолотских, активист регионального отделения ОНФ в Бурятии.
По словам Дмитрия, большая часть вытащенной из дома мебели восстановлению не подлежит.
- Это для них большой удар по бюджету. Да и вообще это удар. Второго этажа фактически не осталось, - заключает Дмитрий Замолотских.
Связаться с семьёй Сметаниных, чтобы помочь им стройматериалами, вещами, можно по тел: 8 902-530-76-65 (Николай), к нему же привязана банковская карта.