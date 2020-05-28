В Окинском районе Бурятии на одну женщину приходится 10 мужчин

Окинский район отметил 80-летие



К 80-летию Окинского района Бурятии Бурятстат представил статистику о нём.



Как самостоятельная административная единица Окинский аймак Бурят-Монгольской АССР был образован 26 мая 1940 года в результате разукрупнения аймаков. Район расположен в Восточных Саянах. На юге он граничит с Монголией, на западе с Тывой, на севере – с Иркутской областью и на востоке с Тункинским районом Бурятии. Занимает площадь 26926 кв. км. в центральной части Восточных Саян. Значительная часть территории района занята лесом – около 980-990 тыс. га, что составляет приблизительно 37 % территории района. Район отличается чрезвычайно суровыми условиями, труднодоступностью и богатством недр. Зима здесь продолжительная, холодная, зимние морозы местами достигают -50 градусов. Лето холодное, короткое. Нередко в конце июня бывают морозы, а в августе иногда выпадает снег.



По данным на 1 января 2020 года численность постоянного населения Окинского района составила 5,4 тысяч человек. Число жителей на 1 кв. км составило 0,2 человека. Для сравнения, плотность по Бурятии равна 2,8 человека на 1 кв. км, плотность муниципальных районов без учета городских округов – 1,5 человека, сообщили в Бурятстате.



Окинский район один из немногих, где наблюдается рост численности населения. В 2018 году естественный прирост населения составил 9,2 человека на 1000 жителей. Миграционный отток из района составил 89 человек, из них 66,3 % – женщины.



Среди постоянного населения района преобладают мужчины – 110 мужчин на 100 женщин. Доля трудоспособного населения составила 52,6 %.



Общая площадь жилищного фонда равна 120,9 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя района приходится 22,4 кв. м жилой площади.



Сельское хозяйство специализируется на развитии мясомолочного животноводства. Растениеводство в большей степени направлено на обеспечение животноводства кормовой базой.



В 2019 году посевная площадь кормовых культур в районе составляет 196 гектар, или 99 % от всей посевной площади. Основными производителями кормовых культур являются домашние хозяйства населения и крестьянско-фермерские хозяйства.



Систему образования представляют девять общеобразовательных организаций, обучающие 420 человек и пять дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 385 детей.



Окинский район – один из самых отдаленных и красивейших мест, где произошло слияние двух культур: сойотского и бурятского народов, которое определило своеобразие района. Сеть учреждений культуры составляют семь библиотек, книжный фонд которых – 67,6 тыс. экземпляров и восемь культурно-досуговых учреждений.



Здравоохранение представлено центральной районной больницей, восемью фельдшерско-акушерскими пунктами. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет165 посещений в смену. Численность врачей всех специальностей – 19 человек, среднего медицинского персонала – 48 человек.







