В Улан-Удэ подросток оказался один из-за коронавируса

16-летний парень живёт самостоятельно, а его холодильник полон продуктов



В выходной день уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Татьяне Вежевич поступил сигнал о том, что в Улан-Удэ живёт 16-летний подросток один, без родителей.



К подростку выехали органы опеки и попечительства администрации Советского района. Со слов подростка, он приехал из Еравнинского района в связи с тем, что в селе Сосново-Озерское «плохой» интернет, которого недостаточно для дистанционного обучения. Его мать уехала на заработки в Краснодарский край, из-за коронавирусной инфекции не может вернуться домой, а отец умер.



- В беседе с представителями власти подросток произвёл положительное впечатление: самостоятельный, полный холодильник продуктов, пояснил, что его постоянно навещают дядя и тётя, - сообщили в аппарате уполномоченного.



Однако, несмотря на «самостоятельность» несовершеннолетнего, Татьяна Вежевич выразила мнение, что подросток долгое время оставался фактически без попечения законного представителя. Контроль со стороны должностных лиц по перемене фактического места жительства обучающегося несовершеннолетнего не осуществлен.



Детский омбудсмен обратилась к главе Еравнинского района о проведении проверки по данному факту.



