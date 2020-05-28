Верующие смогут присоединиться к ретриту Маани дугана только в Интернете
В Иволгинском дацане в Бурятии было принято решение в священный месяц Сака Дава провести трёхдневное затворничество (Нюнэй хурал – Арьяа Баалын маани) в Маани дугане исключительно ламами. Все желающие верующие могут присоединиться к ретриту в Интернете в режиме онлайн. Такие меры приняты в связи с продлением режима самоизоляции, действующим на территории республики.
Ловбон лама Маани дугана Амгалан Доржиев объясняет, что в этом месяце Нюнэй хурал начнётся с вечера 12-х лунных суток и завершится утром в 16-е лунные сутки, то есть с вечера 3 июня по утро 6 июня. На странице ловбон ламы в Фейсбуке будет написано, как и где будет вестись трансляция.
Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, приехавших в эти дни в дацан на хурал отправят обратно домой, соблюдая режим безопасности граждан. Поэтому ламы Маани дугана обращаются с просьбой к детям и внукам людей старшего возраста, которые хотели бы принять участие в затворничестве в режиме онлайн: пожалуйста, помогите установить на компьютерах или других гаджетах вашим бабушкам и дедушкам необходимые программы. Каждый может начитывать маани за благо всех живых существ дома.
Справка
По традиции каждый месяц в Маани дугане (храме, посвящённом бодхисаттве милосердия и сострадания Авалокитешваре (Арьябале)) проводится трёхдневное затворничество – ретрит, посвящённый Арьябале. Этот ретрит принято называть Нюнэй хурал, или Маани хурал. В июне в затворничество уйдут только ламы, но все желающие могут вместе с ними соблюдать все каноны, по которым проводится затворничество, находясь дома.
В Иволгинском дацане трёхдневное затворничество проведут онлайн
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