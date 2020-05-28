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В России выздоровело более 150 тысяч больных коронавирусом

В России выздоровело более 150 тысяч больных коронавирусом
Общество, 
За сутки выявлено 8,3 тысячи заболевших

По данным на 28 мая в России за сутки выявлено 8 371 заболевших коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 379 051 случай заболевания. Выздоровело 150 993 человека, скончалось - 4 142.

Проведено более 9,7 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 1411 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 694 пациента, только за минувшие сутки выздоровели ещё 50 человек. За весь период скончались 10 человек, в том числе одна пациентка за последние сутки. Остальные проходят лечение.

В Иркутской области 1498 случаев заражения. 1183 человека госпитализированы, из них 108 из осерваторов и 568 вахтовиков. Выздоровело 295 человек, в том числе за последние сутки – 19. За весь период скончались 10 пациентов. Столько же человек умерло от иных заболеваний, не связанных с Covid-19, сообщили в региональном оперштабе.

В Забайкальском крае 1019 подтверждённых случаев наличия коронавирусной инфекции, из них 142 - дети. За прошедшие 24 часа из моностационаров выписано 23 человека, всего выздоровели 470. За весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом.

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