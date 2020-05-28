Матери Забайкалья проведут первую онлайн-выставку продукции и услуг

В ходе мероприятия будет разыгран призовой фонд в 80 000 рублей



Женщины Забайкальского края впервые могут принять участие в онлайн-выставке хенд мейд продукции и услуг. Главными экспонатами выставки «Сделано мамой – сделано в Забайкалье» станут художественные изделия, украшения, игрушки, одежда и аксессуары, кондитерская продукция и другие креативные услуги. Полюбоваться работами можно будет на портале мойбизнес75.рф.



К участию приглашаются женщины Забайкалья, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет или находящиеся в декретном отпуске. Для участия необходимо прислать анкету, фото своих изделий или услуг и копии документов, подтверждающих наличие несовершеннолетних детей или декретный отпуск. Срок подачи заявки – с 28 мая по 26 июня.



80 000 рублей призового фонда будут распределены между победительницами двух номинаций: «Народный выбор» (интернет-голосование) и «Лучший проект выставки». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.



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