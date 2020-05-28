Бурятская библиотека обещает «пощекотать нервишки»

Библиотека Бурятии проведёт онлайн-квартирник «Страшные сказки»



29 мая Национальная библиотека Бурятии проведёт онлайн-квартирник «Ссылка». «Это возможность провести вечер в компании поэтов, музыкантов и сторителлеров у себя дома», - сообщили о мероприятии в учреждении.



- Если бы вам предложили охарактеризовать одним словом 2020 год, что бы вы выбрали? Нам на ум пришло слово испуг. Действительно, вместе с Новым годом в наши жизни ворвался вирус COVID-19. Увеличение числа заболевших, неутешительные прогнозы учёных и страшные новости в СМИ заставили весь мир содрогнуться от ужаса и затаиться по домам. В народе бытует мудрость: «Клин клином вышибает». Мы решили внять заветам предков и напугать вас ещё больше. И нет, мы не будем нагнетать обстановку с пандемией. Мы пойдем другим путём: будем щекотать ваши нервишки мистическими историями из жизни реальных людей, - говорится в официальной группе библиотеки в соцсети.



В каждом городе есть свои мистические тайны. Улан-Удэ не исключение. «Охотник за привидениями» Алексей Гергенов расскажет несколько историй из жизни Улан-Удэ. Знаток славянской мифологии, антрополог Александр Мраков прочитает свои стихи, навеянные духами древности.



Любитель ночных прогулок, актёр иркутского «Театра Пилигримов» Павел Ведьмак поделится своими мистическими историями.



Разбавит дружную мужскую компанию музыкант, поэтесса Армада Цептеш.



Трансляция будет проходить в группе Нацбиблиотеки «ВКонтакте».

