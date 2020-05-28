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Из Бурятии в Москву отправили на реставрацию книгу XVI века

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В отделе редких и ценных книг Национальной библиотеке есть удивительные экземпляры. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

21 мая из отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки Бурятии на реставрацию в Москву была отправлена ценная книга «Евангелие-Апракос». Богослужебная книга датирована 1564 годом. Предположительно, она была выпушена в Москве, в так называемой Анонимной типографии. В ней были напечатаны семь безвыходных книг (в таких книгах нет данных о времени и места издания, имени печатника).

В Бурятии этот памятник русского книгопечатания нашли в 80-х годах прошлого столетия. Новосибирские и бурятские учёные с 1980 по 1982 год проводили археологические экспедиции в районах республики. В одной из скал Тарбагатайского района были найдены фрагменты старообрядческой библиотеки.

- Видимо, в гонения 30-х годов в советское время эти книги были спрятаны, скорее всего, старообрядцами или уставщиком. Вот таким образом эта книга попала к нам. Она была в очень ветхом состоянии. Особенно левый угол пострадал, он был изъеден мышами, - рассказала «Байкал-Daily» заведующая отдела редких и ценных книг Роза Жаргалова.

Книга была выпушена ещё до начала деятельности русского первопечатника Ивана Фёдорова, но уже отличалась широким шрифтом и выверенной орнаментикой.

В отдел редких и ценных книг Национальной библиотеки Бурятии книга «Евангелие-Апракос» вернётся через полгода.

В 2017 году реставрации подвергалась ещё одна старопечатная книга «Служебник», изданная в 1602 году. В результате проделанных работ был восстановлен уникальный кожаный переплёт в деревянных досках. Реставраторам удалось сохранить все элементы конструкции книги. При помощи ручной работы восполнены утраты 310 листов. Также были изготовлены форзац и нахзац из бумаги ручного отлива.

В целом отдел «Редких и ценных книг» представляет собой хранилище разных уникальных книг, от периодических и картографический изданий, до рукописных книг. Также сформировано более 20 книжных коллекций, которые представляют собой культурно-историческую ценность.

- В числе этих коллекций основное место занимает краеведческие местные издания, изданные в 20-30 годах. Они иллюстрируют реформу бурятского языка, переход со старописьменного монгольского языка на латиницу, а затем на кириллицу, - рассказывает Роза Жаргалова.

Возможность увидеть и поработать с уникальными изданиями прошлых веков имеет любой посетитель библиотеки. Нередко в отделе редких и ценных книг проходят тематические выставки.

- В основном приходят к нам в связи с научными изысканиями аспирант и учёные, в том числе и из-за рубежа. Им мы предоставляем оригиналы наших изданий для просмотра и изучения,- добавляет Роза Жаргалова.

В связи с пандемией коронавируса библиотека сейчас закрыта. Но любой желающий может ознакомиться с редкими книгами на сайте Нацбиблиотеки. Большинство изданий хранятся там в оцифрованном варианте.      
реставрация книги национальная библиотека
 
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